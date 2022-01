Jaki oczyszczacz powietrza wybrać dla osób z obniżoną odpornością?

Oczyszczacz powietrza stał się hitem ostatnich lat. Z roku na rok zainteresowanie tego typu urządzeniami rośnie, wszystko to spowodowane jest po pierwsze wciąż jeszcze słabą jakością powietrza w Polsce oraz wzrostem świadomości co do szkodliwości zanieczyszczeń. Smog i zanieczyszczenia szczególnie dotykają największe aglomeracje, jednak obecnie mieszkanie poza miastem nie daje gwarancji czystości powietrza. Dobrze dobrany oczyszczacz powietrza pozwala na stworzenie bezpiecznej przystani z krystalicznie czystym powietrzem we własnym domu.

Jak oczyszczacz powietrza wpływa na nasze zdrowie?

Osoby, które skarżą się na obniżoną odporność, szczególnie w sezonie grzewczym , muszą mieć świadomość, że jakość powietrze ma równie duży wpływ na nasze zdrowie. Czyste powietrze w domu sprawia, że mamy lepsze samopoczucie, lepiej śpimy i łatwiej zasypiamy i co ważne zmniejszamy ryzyko przeziębień i zachorowań na choroby układu oddechowego.

Osoby z obniżona odpornością częściej chorują i łatwiej się zarażają. Niestety wirusy i bakterie krążą również w powietrzu, narażając nas na zachorowania, w szczególności właśnie te osoby mniej odporne. Jednak przed pierwszym zakupem oczyszczacza powietrza trzeba wiedzieć, że nie wszystkie modele w równej mierze poradzą sobie w odfiltrowaniu wirusów i bakterii, czy zarodników pleśni. Oczyszczacz powietrza, który ma za zadanie wyeliminować z powietrza wirusy i bakterie, musi być wyposażony w generator jonów, a filtracja powinna być wieloetapowa. Nie łatwo jest usuwać z powietrza drobne wirusy i bakterie, jednak jeśli oczyszczacz posiada silny generator jonów, jest to jak najbardziej możliwe. Dlatego też jeśli szukamy oczyszczacza powietrza dla osób z obniżoną odpornością, warto postawić na model wyposażony w generator jonów.

Oczyszczacz SHARP FP-J60EUW- dobry w walce z wirusami i bakteriami

Wirusy i bakterie przenoszone drogą powietrzna, można wyeliminować, dzięki skutecznemu oczyszczaczowi powietrza, takim z pewnością jest model ze stajni cenionego producenta- SHARP FP-J60EUW.

Oczyszczacz SHARP FP-J60EUW został wyposażony w najnowszy generator jonów Plasmacluster High-Density 25000, który charakteryzuje się wysokim stężeniem w produkowaniu jonów, co wpływa na jego skuteczność. Dzięki zaawansowanej technologii oczyszczacz eliminuje również cząsteczki wirusów i bakterii, które osiadają na powierzchni, nie tylko te, które unoszą się w powietrzu. Ponadto skutecznie usuniemy nieprzyjemną woń, w tym zapach z dymu papierosowego, potu, czy wilgoci.

Oczyszczacz SHARP FP-J60EUW, choć jest dość duży to jeden z najcichszych modeli dostępnych na polskim rynku, w najcichszym trybie pracy, jego dźwięk nie przekroczy 15 dB. Oczyszczacz powietrza równie skutecznie eliminuje kurz, mniej kurzu oznacza mniej sprzątania, ten model możemy przełączyć w tryb automatyczny, co sprawia, że urządzenie staje się niemal całkowicie bezobsługowe.

Dobrej jakości oczyszczacze powietrza, to bardzo dobry wybór, w trosce o zdrowie i samopoczucie. Jeśli zależy nam na usuwaniu wirusów i bakterii, warto brać pod uwagę oczyszczacze powietrza z funkcją jonizacji.