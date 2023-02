Komunikacja dachowa to istotny system, który powinien znaleźć się na każdym budynku. Nawet jeśli przepisy tego nie wymagają, warto zamontować elementy, które ułatwiają poruszanie się po pokryciu dachowym. Mają one też duży wpływ na bezpieczeństwo osób przemieszczających się po dachu. W poniższym artykule wymieniamy, co wchodzi w skład komunikacji dachowej. Sprawdź, jakie elementy obejmuje ten system.

Odpowiednio rozplanowana komunikacja dachowa nie tylko ułatwia, ale również zwiększa bezpieczeństwo związane z poruszaniem się po dachu. Niestety czasem jest to konieczne w celu wykonania napraw, przeprowadzenia prac konserwacyjnych czy sprawdzenia anteny. Aby ułatwić sobie lub komuś takie zadania, warto zamontować wysokiej jakości elementy. Pracownik sklepu ONROOF z akcesoriami dachowymi mówi: Komunikacja dachowa musi znajdować się na dachach, których nachylenie połaci jest wyższe niż 25 stopni. Zaleca się jednak montaż tego systemu w przypadku wszystkich budynków, ponieważ znacznie usprawnia on poruszanie się po pokryciu dachowym.

Z czego składa się komunikacja dachowa?

Komunikacja dachowa składa się z kilku bardzo ważnych elementów. Ich obecność sprawia, że przemieszczanie się po dachu staje się nie tylko łatwiejsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Bardzo duże znaczenie odgrywa oczywiście wyłaz kominiarski, czyli niewielkie okno, umożliwiające wyjście na dach z poddasza lub strychu. Takie otwory pozwalają również na wietrzenie i doświetlanie pomieszczeń znajdujących się na górze. Istotne są również ławy kominiarskie – to specjalne konstrukcje, które umożliwiają sprawne i bezpieczne chodzenie po dachu w poziomie. Zestaw obejmuje nie tylko ławy, ale również wspornik, kołyskę oraz łącznik.

W skład komunikacji dachowej wchodzą także stopnie kominiarskie, uzupełniające ławy. Sprawiają one, że poruszanie się po dachu jest jeszcze łatwiejsze. Niektóre zestawy są wyposażone w uchwyty, pozwalające na przytrzymanie się podczas poruszania się po pokryciu dachowym. Stopnie kominiarskie zazwyczaj układa się w charakterystyczne schodki. Bardzo ważnym elementem komunikacji dachowej są też drabiny dachowe, przeznaczone głównie do wykonywania prac dekarskich. Dzięki nim można bezpiecznie dotrzeć do nawet trudno dostępnych miejsc. Poza tym montuje się również pomosty kominiarskie, pozwalające na sprawne pokonywanie długich ciągów komunikacyjnych.