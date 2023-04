Jakie firmy zajmują się sprowadzaniem samochodów z USA? - otopr.pl

Sprowadzanie samochodów z USA jest coraz popularniejsze w Polsce. Dlatego też wiele firm zajmuje się profesjonalnym sprowadzaniem samochodów z USA, aby ułatwić klientom ten proces.

Popularne firmy sprowadzające samochody z USA

Jedną z takich firm jest All American Imports. Przedsiębiorstwo skupia się na importowaniu pojazdów z Ameryki Północnej, w szczególności z USA i Kanady. All American Imports oferuje swoim klientom kompleksowe usługi, które obejmują m.in. wyszukiwanie odpowiedniego auta na amerykańskiej aukcji samochodów, załatwienie wszelkich formalności związanych z zakupem i transportem auta do Polski oraz jego odbiór na terenie kraju.

Inną firmą, która zajmuje się sprowadzaniem samochodów z USA, jest Importerauto. Przedsiębiorstwo zapewnia klientom kompleksowe usługi, w tym m.in. wyszukiwanie adekwatnego pojazdu na amerykańskiej licytacji samochodowej, załatwienie wszelkich formalności związanych z transportem samochodu do Polski oraz jego rejestracją. Importerauto oferuje również pomoc w kwestii dostosowania auta do polskich wymogów technicznych oraz naprawy.

Kolejną firmą, która oferuje sprowadzanie samochodów z USA, jest American Dream Cars. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w importowaniu samochodów ekskluzywnych i zabytkowych z Ameryki Północnej, zwłaszcza z terenu Stanów Zjednoczonych. American Dream Cars oferuje swoim klientom usługi, które obejmują m.in. znalezienie odpowiedniego auta na amerykańskiej aukcji samochodów, załatwienie wszelkich formalności związanych z transportem auta do Polski oraz jego rejestracją.

Kto może być zainteresowany importem?

Amerykańskie aukcje samochodów to świetne źródło dla osób, które poszukują unikalnych modeli, których nie można spotkać na europejskich drogach. Jednakże proces sprowadzania aut z USA jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Ostatnią firmą, o której warto wspomnieć jest Auto Atelier. Auto Atelier oferuje swoim klientom sprowadzanie nie tylko samochodów z USA, ale również z krajów takich jak Niemcy, Holandia czy Szwajcaria.