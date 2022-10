Odpowiednie dostosowanie pomieszczenia do zasad bezpieczeństwa i higieny to podstawa. Ochrona przeciwpożarowa jest kluczowym elementem zapewniającym możliwość reakcji na ewentualne zagrożenie pożarowe. Nic więc dziwnego, że jednym z istotniejszych elementów w wielu przestrzeniach jest montaż odpowiedniej instalacji. Jakie funkcje pełni instalacja zraszaczowa w budynkach?

Czym jest instalacja zraszaczowa?

Przede wszystkim instalacja zraszaczowa jest systemem przeciwpożarowym. Montuje się ją w pomieszczeniach zamkniętych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody, w celu ugaszenia i zażegnania niebezpieczeństwa.

Instalacja zraszaczowa działa na zasadzie automatycznego lub ręcznego włączenia. Instalacja złożona jest z odpowiedniej ilości zraszaczy umieszczonych w konkretnych od siebie odległościach. W odróżnieniu od instalacji tryskaczowej zraszacze nie są zabezpieczone żadnymi zamkami. Instalacja może więc być również włączona w sposób ręczny, najczęściej z wewnątrz oraz zewnątrz budynku. Automatyczne włączenie instalacji odbywa się za pomocą specjalnych pobudzaczy, które wykrywają wzrost temperatury w pomieszczeniu.

Funkcje i zadania instalacji zraszaczowej

Bez wątpienia głównym zadaniem instalacji zraszaczowej jest ochrona i możliwość podjęcia kroków w celu zniwelowania zagrożenia pożarowego. Instalacja zabezpiecza budynek i zapewnia dostęp do potrzebnej ilości wody. Jest to kluczowy element w momencie wystąpienia potrzeby rozpoczęcia akcji gaśniczej. Instalacja zraszaczowa pełni więc kluczowy element ochrony obiektu oraz zapewnienia bezpieczeństwo w momencie pożaru. Co więcej, warto pamiętać, że odpowiednie dostosowanie ochrony przeciwpożarowej jest uregulowane prawnie i bardzo często staje się niezbędnym elementem w przestrzeni użytkowej. Instalacja zraszaczowa to jeden z popularniejszych sposobów na zapewnienie bezpośredniej reakcji na pojawiające się ryzyko.