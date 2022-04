Jakie kable do fotowoltaiki wybrać? Rodzaje i zakup - otopr.pl

Za pomocą instalacji fotowoltaicznej można skutecznie produkować energię z promieniowania słonecznego. Aby instalacja tego typu działała sprawnie, konieczne jest jej odpowiednie podłączenie. Jakie kable stosuje się do fotowoltaiki?

Jak zbudowana jest instalacja fotowoltaiczna?

Dzięki instalacji fotowoltaicznej, która w skrócie określana jest również jako PV, można pozyskiwać prąd do zasilania instalacji i sprzętów elektrycznych.

Tego typu instalacje są obecnie bardzo popularne, ponieważ dzięki nim można zredukować koszty związane z utrzymaniem budynków i prowadzeniem procesów.

Na instalację fotowoltaiczną składa się szereg elementów, do których zaliczane są:

panele fotowoltaiczne

inwerter – falownik

kable i przewody do instalacji

zabezpieczenia

licznik dwukierunkowy – w przypadku instalacji on-grid

Prawidłowo dobrana i wykonana instalacja PV może znacznie zredukować koszty związane z prądem elektrycznym i stanowić przyszłościową inwestycję.

Kable do fotowoltaiki – czym powinny się cechować?

Termin jak kable do fotowoltaiki odnosi się do rodzaju kabli, które przeznaczone są do łączenia ze sobą elementów instalacji fotowoltaicznej, między innymi paneli, falownika oraz innych komponentów.

Tego typu kable powinny charakteryzować się przede wszystkim wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, między innymi niskie i wysokie temperatury oraz obciążenia. Duże znaczenie ma również ich właściwa elastyczność, ponieważ często prowadzone są one w ograniczonych, trudno dostępnych miejscach.

Wobec tego kable do fotowoltaiki muszą być dobrane indywidualnie, ponieważ standardowe kable nie są w stanie zapewnić optymalnych parametrów i mogą spowodować szybkie zniszczenie instalacji oraz konieczność jej kosztownej naprawy.

Również wskazane są kable o podwyższonej odporności na pożar, które są ognioodporne, nie rozprzestrzeniają ognia oraz są bezhalogenowe.

Gdzie zakupić kable do instalacji fotowoltaicznej?

Gdy instalacja fotowoltaiczna wykonywana jest przez zewnętrzną firmę, wtedy jej obowiązkiem jest dobranie odpowiednich kabli oraz ich prawidłowy montaż.

Jeżeli natomiast samodzielnie wykonuje się instalację, wtedy kable do fotowoltaiki należy dobrać we własnym zakresie. Należy wtedy wziąć pod uwagę wymagania producentów paneli fotowoltaicznych oraz innych elementów instalacji.

Nie warto zatem oszczędzać na jakości przewodów stosowanych w instalacji fotowoltaicznej. Właściwie dobrane są w stanie zapewnić skuteczne działanie systemu na długi czas i zmniejszyć ryzyko jego szybkiego uszkodzenia.