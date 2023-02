Zamiast inwestycji w nowy samochód, wielu kierowców, chcąc poprawić osiągi swojego pojazdu, decyduje się na wykonanie różnych modyfikacji. Jedną z najbardziej popularnych w ostatnich latach jest chiptuning, czyli tuning sterownika silnikowego. W artykule wyjaśnimy, na czym dokładnie polega chiptuning, czego można się po nim spodziewać oraz co należy wiedzieć przed zleceniem tego rodzaju usługi w warsztacie.

Czym jest chiptuning?

Chiptuning zwany jest też tuningiem elektronicznym sterownika silnikowego. Jest to modyfikacja, która polega na zmianach w oprogramowaniu sterownika silnikowego, bez ingerowania w aspekty mechaniczne. Modyfikacje w komputerze sterującym jednostką napędową wykonuje się przez gniazda diagnostyczne, przez podpięcie bezpośrednie w sterownik silnika. Procedura wgrywania nowego programu jest dość skomplikowaną czynnością. Wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Z tego względu chiptuning należy zlecać wyłącznie profesjonalistom, którzy są pewni swoich umiejętności.

Zalety chiptuningu

Podstawowym celem wykonywania chiptuningu jest zwiększenie mocy silnika oraz momentu obrotowego. Okazuje się jednak, że taka modyfikacja może mieć znacznie więcej korzyści. Do innych zalet chiptuningu można zaliczyć m.in.:

zmniejszenie zużycia paliwa;

większy komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy;

odblokowanie prędkości maksymalnej pojazdu;

przyspieszenie reakcji silnika po naciśnięciu pedału gazu;

możliwość przywrócenia poprzednich parametrów silnika.

Tuning silnika może być bardzo dobrą zmianą, pod warunkiem zlecenia tego profesjonalistom. W Rzeszowie i okolicach takie usługi oferuje firma tuningowa Performance Lab.

Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat chiptuningu?

Zgodnie z obowiązującym prawem, modyfikacje, które wpływają na zwiększenie mocy silnika powinny być odnotowywane w dowodzie rejestracyjnym auta. Chociaż nie sposób jest to wykryć np. podczas rutynowej kontroli drogowej, problemy mogą się pojawić wtedy, gdy kierowca będzie uczestniczyć w ewentualnym wypadku lub kolizji. To, że samochód przeszedł chiptuning może wykryć rzeczoznawca, co będzie skutkowało odmową wypłacenia odszkodowania. Poza tym, aby uniknąć różnych usterek, najlepiej zlecać tą modyfikację doświadczonym mechanikom.