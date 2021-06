Jakie letnie zupy ochłodzą nas w najgorętsze dni?

Wiele osób rezygnuje z zup w okresie letnim. Nie dość, że na dworze trwają ciągłe upały to jeszcze ciężko do tego dołożyć gorący posiłek. Zadaniem zup nie jest jednak jedynie rozgrzanie – mnóstwo z nich świetnie smakuje na zimno. Najczęściej są to chłodniki, ale istnieją też takie zupy, które są równie dobre na ciepło oraz po odpowiednim schłodzeniu. Jakie są najpopularniejsze zupy na najgorętsze dni lata?

Gazpacho

Słynna zupa na bazie pomidorów wywodzi się z gorącej Hiszpanii, a konkretnie Andaluzji. Jej dużą zaletą jest kompletny brak gotowania. Zawsze podawane jest na zimno. Można nawet dołożyć do niej kostki lodu, pod warunkiem ich odpowiedniego rozdrobnienia. Kiedyś poszczególne składniki Gazpacho były krojone ręcznie, teraz najczęściej używa się miksera.

Oprócz pomidorów podstawowymi składnikami zupy są ogórki, ocet i oliwa z oliwek. Po przygotowaniu dania świetnym dodatkiem mogą być okruchy chleba, orzechy, kawałki mięsa lub nawet jajka. Podstawą dobrze przygotowanego Gazpacho jest solidny mikser lub blender, dlatego trzeba polegać na sprzęcie, który dobrze rozdrobni twarde warzywa.

Krem z pieczarek

Kremy pieczarkowe mają tę zaletę, że sprawdzą się równie świetnie jako ciepła zupa, jak i zimny chłodnik. Ta druga wersja wymaga po prostu odczekania po długim okresie gotowania. Najlepiej posłużyć się specjalnym urządzeniem kuchennym z funkcją regulacji temperatury, przykładowo Thermomixem. Pozwala on też od razu posiekać od razu wszystkie składniki, z pieczarkami i cebulą na czele. Tworzenie zup zajmuje tylko kilka minut. Jeśli chcemy podgrzać potem nasz krem pieczarkowy – Thermomix zrobi to w zaledwie kilka sekund. Można w ten sposób zadowolić fanów zimnej, jak i ciepłej zupy.

Podstawą kremu są oczywiście pieczarki, ale ważna jest też dobrej jakości śmietana i wywar bulionowy. Smak świetnie podkreśli też koncentrat pomidorowy oraz duża ilość mleka. Mało wie o tajemniczym składniku – serku kremowym, który nada zupie wyjątkowej konsystencji. Smakuje przez to świetnie w wersji na zimno, choć zupa przeważnie jest jadana na ciepło.

Zupa ogórkowa

Ogórek świetnie pasuje w wersji na zimno, co potwierdzają przykładowo tzatziki na grilla. Podobnie jak w przypadku pieczarek kluczem jest uzyskanie odpowiednio gęstego kremu. Tutaj również przydatne może być wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, choć można posłużyć się też zwykłym blenderem. Składniki można przyszykować na tej samej zasadzie co w zwykłej ogórkowej, tylko dodajemy ich dwa razy więcej. Zupa w wersji na zimno nie może być wodnista. Im więcej składników tym gęstsza i bardziej pożywna potrawa.

Okroszka

To słynne danie wschodniej kuchni (zwłaszcza rosyjskiej) można spożywać w zwykłym kubku, tak jak zwykły chłodzący napój. Wystarczy do niej parę podstawowych składników z domowego ogródka – ogórki, rzodkiewki i ziemniaki. Najważniejszym składnikiem jest spora ilość jogurtu naturalnego. Zupę trzeba odpowiednio doprawić, a najlepszy będzie koperek czy pietruszka.

W odróżnieniu od kremów tutaj stawiamy na mniejszą gęstość, podobną do wody. Okroszkę stosuje się podczas największych letnich upałów, gdyż odpowiednio schładza organizm, a przy okazji jest bardzo zdrowa. To świetny dodatek do grillowych dań mięsnych, gdzie kolejne kęsy możemy zapijać pożywną zupą.