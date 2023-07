Jakie materace polecane są dla osób starszych? - otopr.pl

Wraz z wiekiem nasze ciało ulega zmianom, które wpływają na nasz komfort snu. Osoby starsze często mają problemy ze zdrowiem, takie jak bóle stawów, pleców czy kręgosłupa, dlatego wybór odpowiedniego materaca może istotnie wpłynąć na jakość ich życia. W artykule przedstawimy rodzaje materaców polecanych dla seniorów, zwracając uwagę na czynniki mające wpływ na ich komfort oraz zdrowie.

Materace lateksowe – miękkość i elastyczność

Materace lateksowe to jedne z najbardziej polecanych dla osób starszych ze względu na swoje właściwości. Są bardzo elastyczne i łatwo dopasowują się do kształtu ciała użytkownika, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i redukcję nacisku na stawy i kręgosłup. Ponadto, są hypoalergiczne, co jest ważne dla seniorów będących podatnych na alergie. Lateks jest również naturalnym materiałem, który jest przyjemny w dotyku i pozwala skórze oddychać.

Materace piankowe to kolejna propozycja dla starszych osób. Na rynku dostępne są modele o różnych twardościach oraz wysokościach warstw pianki, które pozwalają na indywidualne dopasowanie do potrzeb. Szczególnie polecane są materace z pianką termoelastyczną, która reaguje na temperaturę ciała i świetnie się dopasowuje. Materac 180×200 od producenta REM-SEN może wykonać z dwóch warstw pianki o różnej twardości, dzięki czemu senior będzie mógł wybrać stronę idealną dla siebie.

Materace kieszeniowe – stabilność i niezależność sprężyn

Materace kieszeniowe również są odpowiednie dla osób starszych ze względu na swoją budowę. Wypełnione są indywidualnie pakowanymi sprężynami, które pracują niezależnie od siebie, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do kształtu ciała oraz minimalizuje efekt wstrząsania przy zmianie pozycji. Taka konstrukcja wpływa na redukcję ucisku na stawy i kręgosłup, co jest szczególnie ważne dla seniorów z problemami zdrowotnymi.

Oprócz samego wyboru materaca warto zwrócić uwagę także na pokrowiec oraz stelaż. Pokrowiec powinien być wykonany z materiałów oddychających, antyalergicznych i łatwych w utrzymaniu czystości. Dla osób starszych polecane są modele zameczkiem błyskawicznym, które umożliwiają łatwe zdjęcie i wypranie. Stelaż powinien być solidny i stabilny, a jednocześnie elastyczny, aby wspierać materac i dopasowywać się do ciała użytkownika. Warto zwrócić uwagę na modele regulowane, które pozwalają na zmianę kąta podparcia głowy oraz nóg, co może dodatkowo zwiększyć komfort snu seniora.