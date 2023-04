Jakie materiały sprawdzą się do zadaszenia tarasu?

Zadaszony taras zapewnia większy komfort i ochronę przed czynnikami pogodowymi. Jakie materiały najlepiej będą nadawały się wykonania zadaszenia tarasu?

Jak wykonać zadaszenie tarasów?

Istnieje wiele materiałów, z których można wykorzystać jako zadaszenie tarasu. Dobiera się je w zależności od wielu czynników, na przykład takich jak trwałość, odporność na czynniki pogodowe, budżet i styl budynku.

Jakie rodzaje zadaszenia tarasu są do wyboru? Zobacz najczęściej wykorzystywane w tym celu materiały wraz z ich zaletami i wadami!

Pergola

Prostym i efektownym sposobem na wykonanie zadaszenia tarasu jest wykonanie dachu w formie pergoli. Dla osób, dla których ważne jest tanie zadaszenie tarasu pergola również będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ jej wykonanie nie jest związane ze sporym wydatkiem.

Żeby wykonać pergolę przy tarasie, można kupić gotowe elementy, na przykład z drewna, które sprzedawane są w sklepach. Także można wykonać je samodzielnie albo zamówić na wymiar. Przy pergoli można zasadzić rośliny pnące albo można umieścić na niej zadaszenie wykonane z materiału w formie markizy, który nadaje jej romantyczny wygląd.

Blachodachówki

Drugim pomysłem na zadaszenie tarasu są blachy dachowe. Są one lekkie, trwałe i łatwe w montażu.

Zapewniają one również dobrą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak opady deszczu lub śniegu. Można też dobrać je pod kątem kolorystyki do konkretnych oczekiwań, co także jest dodatkowym plusem.

Dachy poliwęglanowe

Dachy tego typu powstają z poliwęglanu w formie arkuszy. Arkusze poliwęglanowe są lekkie, estetyczne i niedrogie, dlatego za ich pomocą można przygotować estetyczne zadaszenie, które będzie również przepuszczało światło.

Występują w różnych wariantach i są doskonałym wyborem na tarasy w nowoczesnym stylu, ponieważ mogą nadać im efektowny wygląd. Również za ich pomocą można stworzyć ogrody zimowe.

Dachówki ceramiczne

Dachówki ceramiczne są popularnym wyborem, jeżeli potrzebne są trwałe i wytrzymałe pokrycia dachowe.

Takie zadaszenie doskonale sprawdza się na tarasy w stylu rustykalnym, klasycznym oraz śródziemnomorskim. Są dostępne w różnych kolorach i wzorach, dlatego można dobrać je specjalnie do danego budynku.

Markizy tarasowe

Aby wykonać zadaszenie tarasu, nie trzeba wykorzystywać do tego celu montowanej na stale konstrukcji. Alternatywnym rozwiązaniem w tym przypadku jest wykorzystanie markiz tarasowych, które mogą być montowane i demontowane.

Żagiel tarasowy

Również ciekawym wyborem będzie zastosowanie żagla, który jest rozpinany pomiędzy ścianami albo słupkami. Zapewnia on także cień oraz powoduje, że taras ma atrakcyjny wygląd.