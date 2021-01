Jakie meble do kuchni wybrać?

Właśnie zakupiłeś własne mieszkanie, chcesz wykończyć dom lub po prostu planujesz remont kuchni? Doskonale wiemy, że wybór może być trudny. Jeżeli mieszkasz w najbliższej okolicy stolicy, możesz liczyć na więcej ciekawych rozwiązań. Jakie elementy do tego pomieszczenia warto wybrać? Zobacz, jakie meble do kuchni w Warszawie królują w mieszkaniach młodszych i starszych oraz jak wybrać najlepsze rozwiązania dla siebie!

Meble do kuchni w Warszawie – na co zwrócić uwagę?

Meble kuchenne muszą przede wszystkim sprostać wymaganiom codziennych eksperymentów kulinarnych i przygotowywania posiłków. Dlatego przy ich wyborze najważniejsze cechy:

trwałość, czyli wybór materiału, który będzie służył przez wiele lat bez trwałych uszkodzeń,

funkcjonalność, czyli rozplanowanie i rozmieszczenie mebli zgodnie z zasadą ergonomii, co pozwala łatwo i wydajnie przygotowywać posiłki,

wygląd – walory estetyczne są pożądane, szczególnie w nowoczesnych wnętrzach, które eksponują kuchnię jako otwarte pomieszczenie połączone z salonem.

Jak wybierać meble do kuchni?

Przed zakupem szafek, wyborem blatów i ustaleniem koloru musimy zdefiniować styl naszej kuchni. Nadal istnieją różnice między kuchnią tradycyjną a nowoczesną. W pierwszym dominują meble klasyczne, dworskie, prowansalskie i angielskie. Ten styl charakteryzuje się jasnymi meblami, natomiast panel przedni jest zwykle drewniany i polerowany.

W nowoczesnych stylach front najczęściej jest wykonany z drewna egzotycznego, takiego jak mahoń, laminat na wysoki połysk lub szkło przeszklone. Akcesoria są wykonane ze stali lub aluminium. Takie meble do kuchni charakteryzują się przede wszystkim nowoczesnością, którą można jednak z powodzeniem łączyć także z klasyką.

Bardzo ważny blat

Blaty muszą być w stanie wytrzymać skutki szatkowania, krojenia oraz wysokie temperatury (np. od garnka lub patelni). Z całą pewnością to najczęściej używany ze wszystkich mebli. Warto zwrócić uwagę na to, czy jest łatwy do czyszczenia oraz czy na blacie pojawiają się smugi po detergentach.

Dobrym przykładem jest blat laminowany, który wykonuje się z wiórów drzewnych, papieru, żywicy syntetycznej. Jest on utwardzany w wysokiej temperaturze i pokryty gładkim lub szorstkim laminatem matowym, półmatowym lub błyszczącym. Posiada właściwości przeciwporostowe i wysokotemperaturowe. Jest łatwy w utrzymaniu, ale pod działaniem wody może pęcznieć. Gładki przód jest łatwy do zarysowania, lecz ich zaletą są niskie ceny.

Blaty kompozytowe to kolejny rodzaj blatów wykonanych z mieszanki minerałów tzw. naturalnej żywicy epoksydowo-akrylowej. Są łatwe w czyszczeniu i nie wymagają żadnej konserwacji. To produkt odporny na zabrudzenia i zarysowania. Możesz łączyć różne kolory i uzyskać dowolny kształt, co oczywiście kosztuje nieco więcej.

Urządzenie kuchni może przynieść wiele przyjemności. Najważniejsze to dobrać wszystkie elementy zgodnie z własnymi preferencjami. Jednocześnie bardzo ważna jest jakość i trwałość mebli. Tylko wtedy będziesz cieszyć się pięknym i funkcjonalnym pomieszczeniem.

