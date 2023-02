Mobilne rozdrabniacze to urządzenia niezwykle popularne w wielu branżach. O ich uniwersalności decyduje specyficzna budowa oraz możliwość łatwego transportu. Gdzie najczęściej znajdują zastosowanie rozdrabniacze mobilne?

Rozdrabnianie jest metodą stosowaną powszechnie zarówno w przypadku odpadów przygotowywanych do recyklingu, jak i tych, które się do tego nie nadają. Metoda ta pozwala zmniejszyć objętość materiałów, dzięki czemu wszystkie kolejne etapy postępowania stają się łatwiejsze. Dodatkowo zwiększa ono powierzchnię właściwą odpadów, przez co stają bardziej podatne na działanie czynników fizycznych, biologicznych czy chemicznych. Rozdrabniacze mobilne umożliwiają obróbkę materiałów już w miejscu ich powstawania.

Do jakich materiałów nadają się rozdrabniacze mobilne?

Rozdrabniacze mobilne to maszyny niezwykle wytrzymałe i solidne, o dużej mocy, radzące sobie z rozmaitymi rodzajami materiałów, także ciężkich i twardych, jak odpady budowlane, meble, korzenie drzew, a nawet karoserie. Moc ich silników sięga nawet 700-800 KM. Z takich maszyn często korzystają sortownie odpadów, kompostownie i inne przedsiębiorstwa związane z przetwarzaniem odpadów. Firmy prowadzące sezonowe prace porządkowe decydują się zazwyczaj na wynajem rozdrabniaczy mobilnych, natomiast te, którym usługa jest potrzebna na co dzień – na zakup maszyn lub stałą współpracę z firmą zajmującą się rozdrabnianiem odpadów.

Jak zbudowane są rozdrabniacze mobilne?

Nowoczesne rozdrabniacze mobilne to maszyny wydajne, energooszczędne, stosunkowo ciche i łatwe w obsłudze – opowiada specjalista z firmy zajmującej się rozdrabnianiem odpadów Hamado Recykling. Główną konstrukcję rozdrabniaczy stanowią solidne wały obrotowe, często są one wyposażone w specjalne belki lub inne części ułatwiające rozdrabnianie materiałów. Wiele urządzeń ma dodatkowe elementy takie jak sita czy separatory magnetyczne, pozwalające na wstępną segregację rozdrobnionej mieszaniny.

Mobilne rozdrabniacze mogą być wyposażone w podwozie kołowe lub napęd gąsienicowy. Niektóre z nich mają też przystawki kulowe, dzięki czemu istnieje możliwość przestawiania ich przy pomocy maszyn budowlanych. Sterowanie maszyną odbywa się z wielofunkcyjnego, intuicyjnego pulpitu, co znacznie ułatwia kontrolę i regulację parametrów maszyny.