Śruby tak jak inne elementy złączne powinny cechować się wytrzymałością oraz trwałością, a także wpływać na bezpieczeństwo konstrukcji. Ich wysoki standard wykonania przyczynia się do zminimalizowania ryzyka m.in. poluzowania i rozregulowania łączeń oraz uszkodzenia w wyniku czynników atmosferycznych. Wysoką jakość wyrobów określają trzy główne normy – DIN, PN oraz ISO.

Wybór odpowiednich elementów złącznych jest zależny od stosowanego materiału, a także czynników pogodowych i mechanicznych, z którymi potencjalnie może mieć kontakt konstrukcja. Do najbardziej uniwersalnych wyrobów tego typu należą oczywiście śruby. Niezależnie czy są to śruby do pasów DIN 15237, czy inne warianty, jak np. śruby do rowków teowych DIN 787, śruby dociskowe bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN 938, śruby dwustronne DIN 835, wszystkie powinny spełniać odpowiednie normy.

Norma DIN (Deutsches Institut fur Normung) została uregulowana przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny i określa jakość wyrobów, wytrzymałość oraz ich zastosowanie. Numeracja obok symbolu odnosi się do konkretnego typu śruby, jej kształtu oraz materiału, z którego została wykonana. Zwykle jest to stal, w tym także nierdzewna.

Nie tylko normy DIN

Oprócz śrub DIN, często można także znaleźć wyroby określone dwoma innymi symbolami, czyli:

normą PN (Polska Norma) – jakość wyrobów oznaczona w ten sposób jest udokumentowana odpowiednimi certyfikatami. Szczegółowa kontrola i nadzór nad wysokim standardem produkcji przeprowadzana jest przez niezależny instytut,

normą ISO – najpopularniejsza na świecie norma, którą ustanowiła Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Skrót odnosi się do International Organization for Standardization. Oznacza to, że każda śruba o takim samym oznaczeniu ma na całym świecie identyczne właściwości i zastosowanie.

Oznaczenia spełniają bardzo ważną funkcję. Jak mówi pracownik Logis Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe: Symbole informują nie tylko o wytrzymałości śrub, ale również o ich odporności na rozciąganie oraz limicie plastyczności. To, jaki konkretnie wyrób wybierzemy przy uwzględnieniu jego sprężystości i materiału, z którego jest wykonany, ma realny wpływ na trwałość oraz bezpieczeństwo konstrukcji, dlatego tak ważne jest prawidłowe odczytywanie symboli.

W razie wątpliwości, czy dany zestaw śrub będzie spełniał wymagane normy, warto zwrócić się po radę do pracownika sklepu.