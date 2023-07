Jakie są odstraszacze dzikich zwierząt?

Dzikie zwierzęta, w tym dziki, sarny czy lisy, potrafią być niemałym utrapieniem dla właścicieli działek, ogrodów i terenów rolnych. Właśnie dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się odstraszacze hukowe, które skutecznie pomagają pozbyć się niechcianych gości. Poznaj różne rodzaje odstraszaczy dzikich zwierząt oraz dowiedz się, jak je stosować.

Odstraszacze hukowe – rodzaje i zastosowania

Odstraszacze dzikich zwierząt to urządzenia emitujące głośne dźwięki, które mają za zadanie przestraszyć dzikie zwierzęta i zniechęcić je do przebywania na danym terenie. Ich działanie opiera się na naturalnym instynkcie strachu przed gwałtownymi hałasami, który występuje u większości gatunków zwierząt. Na rynku dostępne są różnego rodzaju odstraszacze hukowe, które można podzielić na trzy główne kategorie:

a) Petardy – to małe ładunki pirotechniczne, które eksplodują z głośnym hukiem. Stosowane są przede wszystkim do odstraszania ptactwa (np. w sadach), ale mogą być także wykorzystywane przeciwko większym zwierzętom. Petardy należy umieścić w odpowiednich miejscach, tak by ich eksplozja nie spowodowała uszkodzeń ani nie była zagrożeniem dla ludzi.

b) Odstraszacze hukowe na gaz – urządzenia te działają na zasadzie wybuchu gazu propan-butan, który jest wprowadzany do komory urządzenia i detonowany za pomocą iskrownika. Dają one możliwość regulacji głośności i częstotliwości huku, co pozwala na dostosowanie ich do konkretnych potrzeb. Są to rozwiązania stosunkowo ekologiczne i bezpieczne, jednak wymagają cyklicznego uzupełniania zapasu gazu.

c) Elektroniczne odstraszacze hukowe – to urządzenia emitujące dźwięki o wysokiej częstotliwości, które są nieodczuwalne dla człowieka, lecz sprawiają, że zwierzęta czują się nieswojo. Takie odstraszacze można programować tak, aby emitowały sygnały dźwiękowe w określonych odstępach czasu, co pozwala na uzyskanie optymalnych efektów.