Jakie trawy ozdobne wybrać do ogrodu?

Trawy ozdobne cieszą się dużą popularnością wśród właścicieli ogródków. Wynika to z faktu, że są to rośliny niewymagające pod względem pielęgnacji. Posadzone w odpowiednim miejscu odwdzięczają się pięknym i niepowtarzalnym wyglądem. Jakie gatunki traw najlepiej wybrać do ogrodu?

Trawy ozdobne – co to jest?

Trawy ozdobne to jak sama nazwa wskazuje trawy, które zachwycają swoja różnorodnością i stanowią prawdziwą ozdobę każdej przestrzeni. W zależności od odmiany są soczystozielone, modre lub srebrzyste. Cienkie, szerokie lub delikatne źdźbła przyciągają wzrok. Trawy ozdobne w Kalwarii Zebrzydowskiej stanowią najbardziej wytrzymałą grupę roślin ozdobnych. Szybko adaptują się do warunków, są łatwe w pielęgnacji. Bardzo szybko się kolonizują i rozrastają. Doskonale znoszą suszę. Łatwo się regenerują. Puste w środku rurkowate łodygi traw są bardzo wytrzymałe na urazy mechaniczne, nawet sponiewierane silnym wiatrem i deszczem szybko wracają do pozycji pionowej. To cechy, które sprawiają, że trawy ozdobne są często wybierane przez początkujących ogrodników.

Jakie gatunki traw ozdobnych wybrać?

Wybierając trawy ozdobne, warto kierować się ich okresem kwitnienia. Wczesną wiosną młode pędy wypuszcza mozga trzcinowata, a w mają pojawiają się pierwsze pędy miskantów. To trawy, które rosną wysokie na 3 metry, ale pięknie komponują się z zielonymi bylinami. Latem ozdoba są kwiatostany śmiałka darniowego, a jesienią delikatne brązowe kwiatostany rosplenicy. Zimą ogród zdobią zielone kostrzewy.

Bardzo popularna odmiana traw ozdobnych jest trawa pampasowa. Mogą stanowić ozdobę oczka wodnego. Nadaje się także jako kwiat cięty i do tworzenia suchych kompozycji. Rośnie wysoka na 2-3 metry i nie ma specjalnych wymogów pielęgnacyjnych.

Trawy ozdobne to rośliny, które wyglądają bardzo efektownie w ogrodzie. Są łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji, nie są wymagające pod kątem warunków. Wyglądają ciekawie o każdej porze roku, przyozdabiając efektownie ogród. Zasadzone w doniczkach mogą zdobić taras.