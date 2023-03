W dzisiejszych czasach wielu ludzi marzy o pracy na morzu. Żegluga jest fascynująca i niesie ze sobą wiele emocji. Jednak przed wypłynięciem w rejs, należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje, które pozwolą na samodzielne prowadzenie jednostek. Jednym z najważniejszych dokumentów jest patent morskiego sternika. Dlaczego warto go posiadać? Jakie uprawnienia daje i jak je zdobyć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jakie uprawnienia daje patent morskiego sternika?

Patent morskiego sternika jest dokumentem, który pozwala na kierowanie jednostką pływającą o długości do 20 metrów i z napędem mechanicznym o mocy nieprzekraczającej 110 kW. Oznacza to, że posiadacz takiego dokumentu może prowadzić jachty, motorówki, łodzie wiosłowe, a nawet kutry rybackie. Co więcej, na pokładzie może znajdować się maksymalnie 12 osób. To jednak nie wszystko – patent morskiego sternika uprawnia również do prowadzenia jednostek o napędzie żaglowym o powierzchni żagli do 100 m².

Patent morskiego sternika – kto powinien się na niego zdecydować?

Patent morskiego sternika to wymagane uprawnienie dla osób, które chcą kierować jednostkami pływającymi o mocy powyżej 10 KM. Zdobywca patentu musi posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerom oraz jednostce. Decyzja o uzyskaniu tego patentu powinna zapaść u osób, które chcą zawodowo lub rekreacyjnie poruszać się po wodach śródlądowych i morskich. Jeżeli mamy taką możliwość, warto zdobyć patent morskiego sternika we Wrocławiu, ze względu na odpowiednie warunki szkolenia i kompleksowe przygotowanie do egzaminu końcowego.

Kurs na sternika we Wrocławiu umożliwi uzyskanie uprawnień do kierowania jednostkami pływającymi. Szkolenie obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, a egzamin końcowy pozwala na uzyskanie wymaganego dokumentu.