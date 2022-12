Jakie urządzenia stanowią podstawowe wyposażenie przetwórni owoców?

Owoce i warzywa powinny być stałym elementem pożywienia każdego człowieka. Nie tylko są bogate w witaminy i inne substancje odżywcze, ale również posiadają wiele walorów smakowych. W dzisiejszych czasach większość z nich dociera do konsumentów za pośrednictwem dużych zakładów przetwórczych, których praca w znacznej mierze opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych maszyn. Jakie mają zastosowanie? Podpowiadamy.

Przenośniki do surowca – jak działają?

Wyposażenie przetwórni owoców tworzą razem linie produkcyjne, które w znacznym stopniu działają automatycznie. Dzięki temu możliwe jest znacznie zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów dla właściciela. Aby stworzenie linii było możliwe, poszczególne urządzenia muszą być połączone systemem specjalistycznego transportu. Zazwyczaj w tej roli wykorzystywane są przenośniki taśmowe lub rolkowe, które pozwalają w szybki i tani sposób przemieścić surowiec z jednego punktu linii do drugiego.

Czym są sortowniki oraz myjki?

Jakie jeszcze są maszyny do przetwórstwa owoców? Jednym z pierwszych etapów przetwarzania owoców i przygotowania ich do sprzedaży jest sortowanie pod kątem wielkości. To bardzo ważne, ponieważ maszyny używane w zakładach przetwórczych skonstruowane są pod kątem obróbki owoców konkretnych wymiarów. Jeśli trafią one do nich produkty zbyt duże lub zbyt małe, nie zostaną odpowiednio przygotowane. Za dzielenie owoców na konkretne frakcje odpowiedzialne są zatem sortowniki.

Mogą one być wyposażane w dodatkowe narzędzia do kontroli jakości produktów, dzięki czemu do dalszych etapów przetwórstwa trafią okazy spełniające odpowiednie normy. Owoce i warzywa trafiające do zakładu przetwórczego pokryte są różnego rodzaju zanieczyszczeniami, jak kurz czy pył. Zanim trafią do dalszych etapów produkcji, muszą zatem zostać dokładnie oczyszczone. W tym celu wykorzystuje się między innymi myjki wodno-powietrzne, płuczkarki i szczotkarki.