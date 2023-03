Jakie zalety ma biżuteria ze stali chirurgicznej?

Stal chirurgiczna kojarzy się przede wszystkim z możliwym zastosowaniem w szpitalach, np. na sali operacyjnej. To podstawowy surowiec, z którego produkuje się używane podczas zabiegów narzędzia i akcesoria. Może być standardowo lub bardziej wytrzymała, co określa liczba od 200 do 500.

Stal chirurgiczna a produkcja biżuterii

Z tego rodzaju stali tworzyć można także biżuterię. Jest ona uznawana za najbardziej bezpieczny wybór dla osób z alergiami lub szczególnie wrażliwych na kontakt z ciałami obcymi. Komplet biżuterii ze stali chirurgicznej w takim przypadku nie uczula ani nie powoduje innych problemów zdrowotnych.

Biżuteria ze stali chirurgicznej, w szczególności kolczyki, zalecana jest przez lekarzy. Noszenie kolczyka przez pierwsze miesiące po zrobieniu dziurek wiąże się z różnymi dolegliwościami, a stal chirurgiczna pomoże je zminimalizować. Nie pojawiają się odczyny przy noszeniu, które mogą towarzyszyć zakładaniu zwykłej biżuterii stalowej.

Czym jest biżuteria antyalergiczna?

Z pojęciem stali chirurgicznej wiąże się też biżuteria antyalergiczna. Obecnie bardzo dużo osób cierpi na różnego rodzaju alergie. W przypadku kontaktu z metalem chodzi głównie o ryzyko uwalniania niklu – powinno być ono jak najniższe. Nikiel działa drażniąco na skórę, dlatego noszenie przypadkowej biżuterii może wywoływać np. powstawanie w tym miejscu wyprysków.

Biżuteria chirurgiczna czy też antyalergiczna jest bezpieczna także dla dzieci, które mają niższą tolerancję na czynniki uczulające. Jeśli małe dziecko ma nosić biżuterię (choć ogólnie nie jest to zalecane), lepiej wybrać taką, która nie wywoła podrażnienia skóry. Nie trzeba się obawiać noszenia jej w przypadku zranienia skóry – ewentualne zmiany są dużo mniej prawdopodobne.

Biżuteria chirurgiczna – wyższa odporność

Poza niższym ryzykiem wywoływania podrażnień, biżuteria chirurgiczna jest też lepszym wyborem w związku z wyższą wytrzymałością. Nadaje się dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Łańcuszki, wisiorki wykonane z takiej stali nie rdzewieją i dużo dłużej zachowują atrakcyjny połysk.

Podsumowując, w wielu przypadkach wybór biżuterii chirurgicznej wynika z jej specyficznych właściwości. Zaletą jest m.in. podwyższona trwałość oraz brak czynników alergizujących.