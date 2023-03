Kątnica stomatologiczna – co musisz o niej wiedzieć?

Jednym z podstawowych narzędzi przy wytwarzaniu i obróbce aparatów i protez ortodontycznych jest kątnica stomatologiczna. Jej działanie umożliwia sprawną pracę technika protetyki. Co warto o niej wiedzieć?

Kątnica stomatologiczna – niezastąpiona w gabinecie protetycznym

Kątnica stomatologiczna jest narzędziem służącym opracowywaniu tkanek twardych. Jest ona bardzo potrzebnym sprzętem w protetyce. Oprócz kątnicy często wykorzystuje się także turbinę stomatologiczną, która jest napędzana powietrzem. Pracuje ona, wykonując bardzo dużą liczbę obrotów. Sięgają one nawet 450 tys. razy na minuty. Wśród zastosowań znajduje się między innymi opracowywanie zębów pod wykonanie wkładów koronowych.

Wypełnienia stomatologiczne – jakie są ich rodzaje?

Wypełnienia stomatologiczne są spotykane w kilku podstawowych wariantach. Najbardziej powszechnym jest plomba. Wykonuje się ją zazwyczaj po leczeniu kanałowym i osadza na koronie zęba. Służą także one do zasklepiania ubytków w zębach poddanych zabiegowi borowania. Wyrównują powierzchnię i braki w szkliwie, zabezpieczając zarazem przed działaniem czynników szkodliwych w głębszych partiach zęba. Wśród powszechnie stosowanych rozwiązań znajdują się wkłady inlay i nakłady onlay, a także światłoutwardzalne wypełnienia kompozytowe. Niezależnie od rodzaju plomby, z czasem trzeba je wymienić, gdyż się zużywają. Może się okazać, że stara plomba traci swoją przyczepność, tworząc szczelinę pomiędzy plombą a zębem. Nierzadkie są też przypadki, kiedy to plomba zwyczajnie wypadnie. Należy wtedy niezwłocznie udać się do stomatologa w celu zastąpienia jej nową. Plomby wykonane z amalgamatu charakteryzują się szarą kolorystyką i nie są zbyt estetyczne. Dlatego pacjenci coraz rzadziej je wybierają, a jeśli już, to raczej na zęby oddalone i mniej widoczne w jamie ustnej. Warto nadzorować stan uzębienia i w razie wykruszenia się lub wypadnięcia plomby umówić na wizytę w celu wykonania nowego wypełnienia.