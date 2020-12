Kenia – upoluj „wielką piątkę” podczas safari

Jednym z wakacyjnych kierunków, który wśród polskich turystów w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularności jest Kenia – kraj położony we wschodniej Afryce, który turystycznie wciąż się rozwija. Nie ulega jednak żadnych wątpliwości, że kenijskie okoliczności przyrody należą do jednych z najbardziej unikatowych na świecie, a duża w tym zasługa flory i fauny, która stwarza niepowtarzalną okazję do podziwiania z bliska „wielkiej piątki”, czyli najniebezpieczniejszych dzikich zwierząt na całej kuli ziemskiej.

Wakacje w Kenii – afrykańskie safari

Jedną z głównych atrakcji, bez której wakacje w Kenii po prostu nie mogą się odbyć jest wycieczka na safari. Kenijskie stepy i sawanny skrywają w sobie bowiem całe piękno afrykańskiego kontynentu – wysokie trawy, akacje i baobaby, a pośród nich gatunki zwierząt zaliczane do najbardziej niebezpiecznych i nieuchwytnych na świecie. Wycieczka do Kenii i safari to często jedyna okazja do tego, aby na żywo przekonać się o majestacie „wielkiej piątki”, która dla wielu zagranicznych turystów stanowi największe podróżnicze marzenie.

Safari w Kenii i „wielka piątka”

Wyprawa w głąb kenijskiej dziczy pozwala stanąć niemal oko w oko ze zwierzętami ze słynnej „wielkiej piątki”. Podczas wczasów w Kenii można bowiem upolować wszystkie z wielkich ssaków. Do wspomnianej „wielkiej piątki” należą: lew, słoń afrykański, bawół afrykański, lampart i nosorożec czarny. Wszystkie z wymienionych zwierząt stają się najbardziej agresywne w sytuacjach zagrożenia – kiedy zostaną zranione lub bronią młodych. Safari w Kenii to niezapomniane doświadczenie, które każdy entuzjasta dalekich podróży powinien przeżyć choć raz. Warto zaznaczyć, że safari organizowane przez miejscowych przewodników najczęściej trwa 2 dni z bazą noclegową w wygodnych lodżach.

Wycieczka do Kenii – kiedy jechać na safari?

Kenia leży w obszarze klimatu monsunowego równikowego, co stwarza wilgotne warunki w okolicy wybrzeża, natomiast im dalej w ląd, tym klimat jest bardziej suchy. W Kenii wyróżniamy porę suchą i deszczową, z czego ta pierwsza przypada na okres od grudnia do marca. Wtedy też ruch turystyczny w Kenii sięga zenitu. Pora deszczowa panująca w Kenii od maja do października stwarza jednak najlepsze warunki do wypraw na safari. Przyjmuje się, że najlepszym terminem wakacje w Kenii i safari z prawdziwego zdarzenia jest pełnia polskiego lata, czyli lipiec, sierpień i wrzesień, kiedy to wypada wielka migracja zwierząt.

Wczasy w Kenii – nie tylko „wielka piątka”

Safari i spotkanie z „wielką piątką" to nie jedyny powód, dla którego warto zarezerwować wycieczkę do Kenii. W kraju położonym tuż przy turkusowych wód Oceanu Indyjskiego można zażywać słońca na białych rajskich plażach czy też nurkować w pięknych rafach koralowych u wybrzeży Mombasy. Wycieczka do Kenii z biurem podróży może stać się luksusową formą spędzenia letniego urlopu, a wszystko za sprawą pobytu w nowoczesnych hotelach z widokiem na bajeczne kenijskie plaże.