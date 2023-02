Kiedy potrzebne są pompy do odwadniania gruntu?

Gdy prowadzi się różnego rodzaju prace ziemne, na przykład wykopy, niezbędnym etapem jest upewnienie się, że teren, na którym będą one prowadzone, jest bezpieczny i stabilny. Tylko w takiej sytuacji można rozpocząć działania. Największym zagrożeniem przy prowadzeniu wykopów mogą okazać się wody gruntowe. Jak uchronić teren robót przed ich wpływem?

Kiedy należy zadbać o odwodnienie gruntu?

Każde prace prowadzone z ingerencją w powierzchnię gruntu powinny być odpowiednio zaplanowane i zabezpieczone. Można sobie łatwo wyobrazić, co może się stać, jeśli rozpocznie się prowadzenie wykopów, a wody gruntowe podniosą swój poziom. By nie dopuścić do takiej sytuacji, przed rozpoczęciem robót ziemnych powinno się zadbać o odpowiednie osuszenie gruntu.

W przeprowadzeniu takiej operacji pomoże firma sprzedająca i wynajmująca pompy w Zielonej Górze. Taka specjalistyczna firma ma w swojej ofercie różne rodzaje urządzeń umożliwiające sprawne osuszanie gruntu – na przykład pompy powierzchniowe oraz agregaty igłofiltrowe. Które z nich wybrać w danej sytuacji? Specjaliści obsługujący klientów w takich miejscach z pewnością mają odpowiednią wiedzę, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Pompa powierzchniowa czy agregat igłofiltrowy?

Sytuacją, w której może być potrzebne osuszenie gruntu, jest na przykład budowa domu. By fundamenty zostały prawidłowo zalane, a wcześniej by przygotować pod nie grunt, niezbędne jest zapewnienie jego osuszenia. Zaawansowanie tego procesu zależne jest od tego, jak głęboko znajduje się w danym miejscu woda – w każdym jednak przypadku odwadnianie gruntu jest kwestią nieodzowną.

Najpopularniejszym sposobem na osuszanie gruntu jest użycie agregatu igłofiltrowego. Dzięki różnorodności modeli i sposobu wykonania tego urządzenia łatwo można dobrać takie, które będzie idealne w konkretnym przypadku. Z kolei pompy powierzchniowe sprawdzą się przede wszystkim tam, gdzie ilość wód gruntowych jest naprawdę duża lub gdzie wykopy są prowadzone na dużej głębokości. Stosuje się je na przykład w kopalniach oraz na terenach popowodziowych.