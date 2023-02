Praca na placu budowy wymaga zastosowania odpowiednich maszyn – tylko wtedy będzie efektywna i bezpieczna. Dlatego wybór podnośnika do prac wysokościowych jest decyzją, od której zależy bezproblemowe wykonanie zadań. Sprawdźmy, do jakich prac warto wynająć podest teleskopowy.

Jakie są możliwości podestów teleskopowych?

Konstrukcja podestów teleskopowych, zwanych też zwyżkami, zapewnia wysoki wysięg i duży udźwig, a to kluczowe udogodnienia w pracach na wysokości. Ważną zaletą jest też możliwość wykonania przez podnośnik pełnego obrotu kosza. Z tych powodów podesty teleskopowe są chętnie wykorzystywane przez firmy budowlane i pokrewne.

Wysokość podestów teleskopowych jest różna, ale może sięgać nawet 60. metrów, zaś udźwig ponad 400. kilogramów. Pozwala to pracować kilku osobom wyposażonym w niezbędne narzędzia. Ze względu na to, że ramię podestu przemieszcza się zarówno w pionie, jak i w poziomie, możliwe jest osiągnięcie znacznego wysięgu bocznego bez naruszenia norm bezpieczeństwa. Także dzięki temu, praca przy wysokich obiektach może przebiegać bez konieczności bliskiego podjazdu maszyną. Warto też podkreślić, że prędkość podnoszenia i opuszczania masztu w podestach teleskopowych jest dużo wyższa, niż np. w przypadku podnośników o konstrukcji przegubowej, co przyspiesza wykonanie zadań.

Kiedy skorzystać z podestu teleskopowego?

Podnośniki teleskopowe wykorzystywane są m.in. do przeprowadzania na wysokości prac montażowych, instalacyjnych, konserwacyjnych czy remontowych, a także do tak prostych i powtarzalnych zadań, jak mycie okien w wieżowcach. Wiadomo też, że świetnie sprawdzą się w trudnym terenie, kiedy wymagany jest duży zasięg ramienia. Jednak bez względu na rodzaj i zakres prac, aby mieć pewność niezawodności podnośnika teleskopowego, warto poszukać go w firmach specjalizujących się w wynajmie podestów ruchomych, takich jak np. Raf-Pol.

Wybór podestu optymalnego do planowanych prac, powinien zależeć od ich charakteru oraz od środowiska, w którym będą wykonywane. W pracach na zewnątrz, zwłaszcza na nierównym podłożu, rozsądnie jest zdecydować się na maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Takie podnośniki teleskopowe wyposażone są w napęd na cztery koła i terenowe opony, dzięki czemu poradzą sobie nawet w trudnych warunkach terenowych.