Wybierając szafę chłodniczą, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych parametrów. Są to między innymi klasy energetyczna i klimatyczna, które określają zużycie energii elektrycznej oraz zdolność do pracy urządzenia w określonych warunkach. Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat tych parametrów, co znacznie ułatwi wybór odpowiedniego urządzenia.

Gdzie szukać oznaczeń klas?

Parametry te możemy znaleźć na etykiecie energetycznej produktu, której umieszczenia wymagają przepisy prawne. Jeśli więc nie jesteśmy w stanie dostrzec jej na urządzeniu, nie jest ono legalnie sprzedawane i nie powinniśmy brać pod uwagę jego zakupu. By mieć pewność poprawności prezentowanych danych, należy kupować urządzenia jedynie od legalnie działających producentów, na przykład Komat, którzy przestrzegają wszelkich obowiązujących norm. Oprócz tego dobrze jest wiedzieć, że nowoczesny sprzęt chłodniczy posiada również nadrukowany kod QR, który po zeskanowaniu kieruje nas do szczegółowej specyfikacji produktu. Warto tam zajrzeć, gdyż wówczas jesteśmy w stanie poznać więcej informacji odnośnie parametrów pracy urządzenia.

Czym jest klasa klimatyczna?

Parametr ten określa, w jakich warunkach klimatu urządzenie jest w stanie wydajnie pracować. W szczególności bierze się tu pod uwagę temperaturę oraz wilgotność otoczenia. Jeśli zdecydujemy się na urządzenia chłodnicze przeznaczone do innych warunków niż realnie występujące, chłodzenie będzie mniej wydajne przy zwiększonym zużyciu energii. Produkt nie będzie więc spełniał swojej funkcji, a dodatkowo może dojść do szybkiego jego uszkodzenia. Dlatego właśnie nie należy lekceważyć tego parametru i kupować jedynie takie szafy chłodnicze, które będą w stanie poradzić sobie z warunkami pracy. Klasy klimatyczne określone są ściśle w przepisach, dzięki czemu są one jednolite dla wszystkich produktów legalnie sprzedawanych na terenie UE.

Co określa klasa energetyczna?

Dzięki klasie energetycznej wiemy, jakie zużycie prądu generuje konkretne urządzenie. Wiedza ta pozwala nam wybrać produkt najbardziej energooszczędny, co umożliwi znaczne ograniczenie wydatków na energię elektryczną. Mimo tego, że urządzenia o wyższej klasie przeważnie są droższe, wydatek ten zostanie zrekompensowany w trakcie eksploatacji. Warto mieć to na uwadze zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy znaczne wzrosty opłat za prąd. Podobnie jak w przypadku klasy klimatycznej, również tutaj stosuje się jednolite oznaczenia europejskie. Niedawno zostały one znacznie uproszczone, ze względu na nagromadzenie się wielu podobnych do siebie klas. Wszystko po to, by uprościć nazewnictwo, co w założeniu ma ułatwić właściwy wybór.