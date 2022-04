Kociołek do gotowania w ogrodzie – jaki wybrać? - otopr.pl

Gotowanie potraw w kociołku to doskonały sposób na urozmaicenie kuchni i miłe spotkania w rodzinnym gronie na świeżym powietrzu. Jaki rodzaj kociołka wybrać? Sprawdź porady, które pomogą Ci w podjęciu decyzji!

Rodzaje kociołków: żeliwne i emaliowane

W sprzedaży można znaleźć szeroką gamę kociołków, które idealnie nadają się do gotowania rozmaitych potraw, na przykład smakowitych gulaszów czy warzyw.

Kociołki dzieli się na dwie kategorie pod kątem materiałów, z których są one wykonane:

kociołki emaliowane

kociołki żeliwne

Emaliowane kociołki wykonane są z wytrzymałego żeliwa, ale dodatkowo są emaliowane wewnątrz. Kociołek emaliowany – https://keffner.pl/pl/p/Kociolek-zeliwny-mysliwski-wegierski-20L-z-pokrywa/252 dzięki temu jest łatwiejszy w utrzymaniu w czystości oraz zapobiega również przywieraniu potraw do ścianek, co zmniejsza ryzyko ich przypalenia. Wobec tego gotowanie z nimi jest wygodniejsze, chociaż trzeba przygotować się na wyższą cenę ich zakupu.

Z kolei kociołki żeliwne, które określane są również jako kociołki żeliwne surowe, nie mają żadnego wykończenia wewnątrz. Takie kociołki należy odpowiednio użytkować, aby nie doszło do ich rdzewienia. Zaleca się ich wypalenie przed pierwszym użyciem, a potem specjalne czyszczenie bez użycia wody oraz środków czyszczących, które mogłoby doprowadzić do ich zniszczenia.

Jak wybrać dobry kociołek do gotowania?

Dla osób, które chcą wygodniej przyrządzać potrawy na ognisku, doskonałym zakupem będzie kociołek emaliowany. Wprawdzie trzeba będzie zapłacić za niego więcej, ale za to będzie prosty w użytkowaniu.

Dobierając odpowiedni kociołek, warto również zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, między innymi na jego pojemność oraz na wymiary. Gdy zamierzamy kupić kociołek do gotowania dla całej rodziny i podczas większych spotkań, warto wybrać większy model, na przykład o pojemności minimum 8-10 litrów.

Warto też sprawdzić, jaka jest konstrukcja kociołka. Do wyboru są modele na wysokich i na niskich nóżkach. Najczęściej kupowane są te na nóżkach wyższych, które lepiej sprawdzają się na ogniskach.

Akcesoria do kociołka – co warto kupić?

Aby korzystanie z kociołka było wygodniejsze, można dokupić do niego różne akcesoria, gdy nie znajdują się one już w zestawie.

Praktycznym dodatkiem będzie uchwyt do pokrywki kociołka. Po jego dokręceniu do pokrywki i rączek można łatwo przenosić go bezpośrednio po zakończeniu przygotowywania potraw bez obaw o oparzenia.

Kociołek – gdzie kupić w dobrej cenie?

Najszerszy asortyment kociołków można obecnie znaleźć w sklepach internetowych, gdzie dostępne są modele w wielu wariantach do wyboru oraz w niskich cenach.