Bogaty wybór kolczyków powoduje, że każda kobieta może mieć problem z wyborem odpowiedniego modelu. Biżuteria kusi różnymi kolorami, wzorami, a nawet kształtami. W sprzedaży dostępne są zarówno wyroby dla dorosłych kobiet, jak i nastolatek czy małych dziewczynek. Niezależnie od wieku można nosić złote lub srebrne kolczyki. Jeśli nie wiesz, jakie wybrać, zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem. Być może ułatwi podjęcie decyzji.

Biżuteria powinna być dopasowana przede wszystkim do indywidualnych preferencji. Podczas jej wyboru należy się kierować własnymi upodobaniami. Dzięki temu każda klientka będzie zadowolona z nabytych modeli kolczyków. Nieco trudniejsze jest wybieranie wyrobów jubilerskich na prezent. Doradca klienta pracujący w sklepie jubilerskim Fugart podpowiada:

Chcąc kupić kolczyki na prezent, warto się zorientować, jaką biżuterię najczęściej nosi osoba obdarowywana. Złote lub srebrne kolczyki zawsze jednak stanowią doskonały wybór i z pewnością ucieszą kobietę. Wybierz je zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi. Wyroby złote są bowiem zdecydowanie droższe od srebrnych, ale za to uznaje się je za bardziej eleganckie i wytrzymałe.

Czy kolczyki należy dopasować do typu urody?

Podczas wyboru kolczyków bardzo ważne jest także zwrócenie uwagi na typ urody. Jak się okazuje, kolor włosów czy odcień cery ma bardzo duże znaczenie przy zakupach wyrobów jubilerskich tego rodzaju. Biżuteria złota jest odpowiednia głównie dla kobiet o ciepłym typie urody, co oznacza, że pasuje blondynkom, jasnym szatynkom, a także kobietom z włosami w rudych odcieniach. Zazwyczaj towarzyszy temu porcelanowa bądź oliwkowa cera. Natomiast kolczyki srebrne stanowią świetny wybór zarówno dla blondynek, szatynek, jak i brunetek. Najchętniej są wybierane przez osoby z mlecznym lub chłodnym odcieniem skóry.

Dopasowanie kolczyków na okazję

Wybierając biżuterię, warto się kierować również okazją, a także planowaną stylizacją. Złote kolczyki pasują przede wszystkim na ważne wyjścia. Mogą być zakładane na rodzinne uroczystości, kolacje biznesowe, a także wiele innych spotkań o różnym charakterze. Nic nie stoi na przeszkodzie, by nosić je również na co dzień. Bardzo ładnie się prezentują, są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Z kolei modele srebrne najczęściej są zakładane do pracy. Niekiedy wybiera się je także na ważne okazje, zwłaszcza jeśli pasują do stylizacji.