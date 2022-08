Kosiarki elektryczne – czym się charakteryzują?

Kosiarka to jedno z najważniejszych urządzeń służących do pielęgnacji trawnika, które wykorzystywane jest przez cały sezon. Z tego powodu lepiej kupić sprzęt, który będzie cechował się dobrymi parametrami i będzie wykonany z dobrych jakościowo materiałów. Na rynku dostępnych jest wiele modeli kosiarek w różnych cenach, jednak to ich elektryczne wersje coraz częściej wybierane są przez konsumentów. Czym się zatem charakteryzują? Podpowiadamy.

Kosiarka elektryczna – kiedy warto ją kupić?

Kosiarki elektryczne Stiga w Krakowie z reguły sprawdzają się w małych i średnich ogrodach. Na działkach o powierzchni powyżej 500 metrów kwadratowych lepiej postawić będzie na sprzęt spaliny. W takim przypadku problemem może okazać się dostęp do źródeł prądu. Można to zawsze obejść, używając odpowiedniego przedłużacza, jednak praca będzie wtedy mniej komfortowa. Konieczność zmagania się z długim kablem i manewrowania czasem przez kilka godzin pracy nie jest miłą perspektywą.

W mniejszych ogrodach atuty kosiarki elektrycznej staną się nieocenione. Po pierwsze, sprzęt pracuje znacznie ciszej, jest lżejszy i bardziej przyjazny środowisku. Nie wymaga także szczegółowej konserwacji po sezonie. W dodatku jest także tańszy od kosiarek spalinowych, co może okazać się zbawienną opcją dla osób z ograniczonym budżetem na taki zakup.

Jakie parametry kosiarki elektrycznej wpływają na efektowność pracy?

Przy zakupie w pierwszej kolejności warto kierować się kilkoma parametrami. W rzeczywistości to one decydują o jakości i skuteczności danego sprzętu. Na pewno przyda się duża moc silnika. Im jest ona wyższa, tym efektywniejsza będzie praca urządzenia. W tym wypadku można pokusić się o zakup ponad swoje potrzeby. Wydajną kosiarką można z powodzeniem także pracować w mniejszym ogrodzie, jednak mało wydajny napęd na większych powierzchniach będzie już problematyczny.

Równie istotna jest szerokość robocza. Rozbieżności poszczególnych modeli mogą wynosić nawet do kilkunastu centymetrów. Zwykle wynosi ona od 32 do 46 centymetrów. Im większa, tym szybciej uda się skosić cały trawnik. Z pewnością przydadzą się również poboczne urządzenia, takie jak kosy mechaniczne w Krakowie czy specjalne nożyce do cięcia traw.