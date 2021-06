Koszulki męskie oversize – jak powinny leżeć?

Podstawowa część garderoby mężczyzny? Odpowiedź jest prosta – koszulka! Panowie noszą je niemalże codziennie, niezależnie od pory roku. W zimę T-shirty pełnią funkcję dodatkowej warstwy, a wiosną i latem stanowią kluczowy element ubioru. Jak dobierać koszulki, aby służyły długo, a przy tym były stylowe?

Co jest w modzie?

Od dłuższego czasu moda zatacza koło i powracamy zarówno do szerokich jeansów, jak i koszulek czy bluz. Koszulka oversize męska to świetny wybór dla każdego mężczyzny – dzięki swojemu dużemu rozmiarowi świetnie prezentuje się z bardziej obcisłymi spodniami, a także znakomicie ukrywa to, czego nie lubimy w naszej sylwetce. Koszulki oversize można założyć niemalże do wszystkiego i zawsze będą wyglądały stylowo – jest to bardzo uniwersalny krój, który sprawdzi się niezależnie od wzrostu, czy wagi. Nie należy zapominać również o wygodzie, którą czujemy, gdy nosimy szeroką koszulkę – nie musimy obawiać się o brak swobody ruchów.

Bardzo dobrym wyborem są koszulki z nadrukami. Napisy lub obrazki znajdujące się na T-shirtach mogą być najróżniejsze. Już od kilku sezonów utrzymuje się moda na koszulki męskie oryginalne – nie tyle chodzi tu o te, które zawierają nadruki w postaci nazw różnych znanych firm, ale raczej o nietuzinkowe printy. W zależności od kroju, koszulka może być wykorzystana do stylizacji sportowej czy smart – casual. Z kolei koszulki z kołnierzykiem, popularnie nazywane polówkami, stanowią świetne dopełnienie codziennego ubioru, ponieważ nadają stylizacji nutę elegancji. Wracając na moment do koszulek oryginalnych w znaczeniu popularnych marek, warto pamiętać, że łączenie ich z innymi częściami garderoby, które również zawierają logo firmy, jednak innej niż ta na koszulce, to jeden z największych błędów modowych. Jeśli nie chcesz popełniać tych i innych błędów modowych, koniecznie przeczytaj ten wpis o koszulkach męskich.

Koszulka męska z nadrukiem

Jakie materiały wybierać?

Z tego powodu, iż koszulki noszone są przez mężczyzn niemalże codziennie, warto stawiać na dobrą jakość. Najlepiej, jeśli koszulki męskie są wykonane z takich materiałów jak bawełna czy len, nierzadko z dodatkiem elastycznych włókien. Bawełna pozwala skórze oddychać, a pranie tego materiału nie sprawia dużych problemów: nie pojawiają się odkształcenia czy zaniki koloru. Len to znakomite rozwiązanie na gorące miesiące – jest to tkanina bardzo delikatna oraz przewiewna, choć podczas prania należy zwracać szczególną uwagę na zalecenia widoczne na metce. Ponadto ten materiał ma tendencję do gniecenia.

Nadruk fullprint na koszulkach męskich to hit sezonu!

Koszulki męskie z nadrukami są często bardzo ciężkie w utrzymaniu, ponieważ zdarza się, że zaledwie po kilku praniach nadruk zaczyna się ścierać. Z tego powodu warto zwracać uwagę, jaką techniką czy też z jakich materiałów wykonywane jest logo, obrazek lub napis. Najlepiej sprawdzają się nadruki naszyte ręcznie, czy też wykonane techniką cyfrową, ewentualnie forma haftu komputerowego.

Na jakości koszulek żaden mężczyzna nie powinien oszczędzać. Precyzyjnie wykonany T-shirt męski posłuży przez lata i nawet po niezliczonej ilości prań będzie wyglądał jak nowy. Stylowy ubiór to nie tylko modna koszulka, bowiem nawet najlepszy wzór wykonany z niskiej jakości tkanin nie będzie wart zakupu.