W niektórych przypadkach naprawa uszkodzonego samochodu nie jest możliwa lub jest nieopłacalna. Wiele części niesprawnego pojazdu można jednak ponownie wykorzystać. Należy w tym celu oddać go do profesjonalnego skupu aut, gdzie zostanie on poddany fachowej rozbiórce, zgodnie z prawem, bezpiecznie i z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie elementy samochodu można użyć ponownie, a jakie się do tego nie nadają.

Jakie części samochodu nadają się do recyklingu?

Pojazd, który nie nadaje się do dalszej eksploatacji, wcale nie jest całkiem bezużyteczny. Po oddaniu do skupu aut i poddaniu rozbiórce wiele jego elementów można ponownie wykorzystać. Są to m.in.:

karoseria,

szyby,

skrzynia biegów,

silnik,

rozrusznik,

akumulator,

świece,

lampy,

opony wraz z felgami,

wyposażenie wewnętrzne.

Konieczne jest jednak, aby demontaż został przeprowadzony przez profesjonalne przedsiębiorstwo, przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz z zachowaniem zasad zapewniających bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i ludzi. Usługi skupu i złomowania pojazdów świadczy m.in. firma Caban Recykling z Łodzi.

Które części samochodu nie podlegają możliwości ponownego użycia?

Znaczna część elementów niesprawnego pojazdu nadaje się do użycia na rynku wtórnym, aczkolwiek niektóre z nich nie podlegają recyklingowi. Są one jasno określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. Pozycje, jakie znajdują się na tej liście to:

poduszki powietrzne,

filtry jednorazowe,

klocki i tarcze hamulcowe,

płyny eksploatacyjne,

sprzęt antywłamaniowy,

przewody paliwowe,

przewody układu hamulcowego,

katalizatory,

systemy pasów bezpieczeństwa,

tłumiki układu wydechowego,

instalacje gazowe,

przeguby układu kierowniczego,

pióra wycieraczek szyb,

zawory recyrkulacji spalin,

immobilisery,

układ blokady kierownicy.

Ponowne wykorzystanie tych części mogłoby się wiązać z ryzykiem powstania niebezpiecznej sytuacji na drodze lub zagrożenia dla środowiska naturalnego. Stary lub uszkodzony pojazd należy przekazać do profesjonalnego skupu aut, który zajmie się ich złomowaniem. W ten sposób można ponownie wykorzystać wiele jego części. Niektóre z nich, jak poduszki powietrzne, czy klocki hamulcowe, nie nadają się jednak do wtórnego użytku.