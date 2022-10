Oświetlenie główne i dodatkowe tworzy klimat pomieszczeń, decydując o naszym samopoczuciu. Dobór lamp jest niezwykle ważny, jeżeli chcemy dobrze się czuć i w pełni wykorzystać potencjał każdego wnętrza. Co więcej, dzięki umiejętnie dobranemu oświetleniu, możemy optycznie poprawić proporcje pomieszczeń. Jakie lampy dostępne są na rynku? O czym warto pamiętać, dobierając oświetlenie do różnych wnętrz? Podpowiadamy.

Najczęściej wybierane lampy do wnętrz

Lampy do różnych pomieszczeń dzielimy m.in. pod względem ich zastosowania. Wyróżniamy oświetlenie główne, czyli lampy sufitowe, a także oświetlenie dodatkowe w postaci m.in. lamp ściennych, lamp stołowych i lamp podłogowych. Szczególny rodzaj oświetlenia stanowią oprawy oświetleniowe typu spot oraz reflektorki, a także nowoczesne lampy szynowe. Inne kryteria podziału lamp dzielą je na lampy wiszące i stojące.

Niezależnie od rodzaju, dobrze dobrana lampa wpływa na wygląd pomieszczenia, decydując o naszym samopoczuciu, bo warunki oświetleniowe przekładają się m.in. na poziom energii, motywując do działania lub sprzyjając wyciszeniu i relaksowi. Wysokiej jakości lampy do wnętrz dostępne są np. w sklepie Lampy i Gniazdka. Szukając lampy idealnie pasującej do naszego domu lub mieszkania, warto zwrócić uwagę na klasyczne i nowoczesne rozwiązania, dzięki którym zyskamy nie tylko oprawę dla źródła światła, ale także wyjątkową dekorację pomieszczenia.

Jakie lampy są wybierane najczęściej?

Lampy do wnętrz powinny współgrać ze stylem ich aranżacji. Ich rodzaj oraz wielkość dobierane są pod względem m.in. metrażu pomieszczenia, a także zastosowania. Do najczęściej kupowanych lamp zaliczamy klasyczne lampy sufitowe, żyrandole i plafony, kinkiety ścienne, a także oświetlenie typu spot. Wybór lamp jest ogromny, dlatego bez problemu dobierzemy rozwiązanie szyte na miarę własnych potrzeb i oczekiwań, funkcji, które pełni pomieszczenie, a także estetyki i stylu aranżacji wnętrza. Warto zwrócić szczególną uwagę nie tylko na rodzaj lampy, ale także materiały, z których została ona wykonana i zastosowanie rozwiązań, które ułatwiają dowolne kreowanie przestrzeni pomieszczeń za pomocą światła, bo doskonale podkreśla ono atuty wnętrz oraz ukrywa ich mankamenty.