Laweta tirów – jak ją zamówić?

Awarie tirów zdarzają się tak jak przy każdych innych maszynach, więc nie ma w tym nic dziwnego, że awaria może się zdarzyć na odcinku danej trasy, oczywiście zdziwienie może być uzasadnione, jeśli tir przechodzi częste badania diagnostyczne. Przy skorzystaniu z pomocy lawety należy wybrać taką firmę, która przede wszystkim dysponuje transportem ciągników siodłowych. Jak znaleźć taką firmę oraz jak zamówić lawetę?

Jak zamówić lawetę tirów?

W przypadku zamawianie lawety tira należy zadzwonić pod numer kontaktowy firmy, która posiada w swojej ofercie usługę transportu ciągników siodłowych, taką firmą może być DAHLKE, która oferuje lawetę tirów w Gdańsku oraz pomoc drogową w Gdyni. Dodatkowo firma ta oprócz specjalnej lawety dostosowanej pod tiry posiada również w swojej flocie specjalistyczne auta, które są w stanie wyciągnąć tira z rowu oraz zająć się przetransportowaniem naczepy na miejsce. Warto wybierać właśnie takie firmy, ponieważ to one gwarantują najlepszą pomoc w razie awarii ciągnika siodłowego, dzięki takiemu sprzętu jak specjalistyczne auta służące do wyciągania tirów z rowu firmy te są najlepsze na swoim rynku. Warto również korzystać tylko z ofert firm, które są dostępne 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, taka profesjonalność przekłada się na jakość wykonywania prac, w przypadku awarii tira nigdy tak naprawdę nie wiadomo, o jakiej porze może się ona zdarzyć.

Kiedy należy koniecznie skorzystać z pomocy lawety do tira?

Koniecznie po pomoc drogową należy zadzwonić w przypadku awarii samochodu ciężarowego na autostradzie, jeśli nie jest się w stanie samemu poradzić z awarią to zespół pomocy drogowej, może pomóc przy pracach wykonywanych na miejscu, czyli wulkanizacji opon w przypadku ich uszkodzenia, lub może również zająć się awaryjnym otwieraniem tira w przypadku zatrzaśnięcia się drzwi, lub utknięcia kluczyka. W momencie poważniejszych awarii konieczna może być pomoc lawety, dlatego dobrze wyposażone firmy poradzą sobie z każdym rodzajem awarii tira.