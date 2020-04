Leasing operacyjny – jak podejść do tematu?

Coraz częściej pytacie nas o sprawy związane z leasingiem. Postanowiliśmy porozmawiać z Panem Mateuszem Baranem – ekspertem Sprawdź Leasing (www.sprawdzleasing.pl) Specjalista w branży przybliży Wam temat leasingu. Jeśli będziecie mieć dodatkowe pytania, możecie śmiało skontaktować się z Panem Mateuszem, który obiecał, że chętnie na nie odpowie.

Zacznijmy od najprostszego pytania. Co to jest leasing?

Leasing jest formą finansowania przedmiotów. Najczęściej stosujemy go w przypadku chęci zakupienia samochodu osobowego, ciężarowego lub różnych maszyn. Leasing znacząco różni się od kredytu, ponieważ do momentu wykupu przedmiotu, jego właścicielem pozostaje – leasingodawca, czyli firma, która udzieliła nam leasingu. Zgodnie z zawartą umową leasingu, możemy użytkować przedmiot przez określony czas płacąc wcześniej ustaloną ratę miesięczną. Po upływie czasu finansowania czeka nas wykup przedmiotu za wcześniej ustaloną wartość procentową.

Jakie są dostępne rodzaje leasingu na polskim rynku?

Mamy do wyboru dwie możliwości jeśli chodzi o leasing dla firm. Wybierzemy pomiędzy leasingiem operacyjnym, a leasingiem finansowym. Możemy wziąć pod uwagę jeszcze pożyczkę leasingową, jednak mimo iż, mają w ofercie firmy leasingowe to nie jest to tradycyjny leasing. Najczęściej wybieraną formą leasingu jest zdecydowanie leasing operacyjny. Leasing finansowy sprawdza się w bardzo określonych przypadkach jak np. leasing sprzętu medycznego. Jest to prosta i najkorzystniejsza forma finansowania dla naszej firmy.

W przypadku osób fizycznych możemy zdecydować się na leasing konsumencki, który powoli zyskuje na popularności w naszym kraju. Na zachodzie bardzo wiele osób prywatnych korzysta z takiej formy zakupu samochodu osobowego.

Jakie są wymagania dla firm w razie chęci skorzystania z leasingu?

Wszystko zależy od tego co chcemy leasingować. Może skupmy się na leasingu operacyjnym, gdyż pewnie ten rodzaj leasingu będzie dotyczyć czytelników tego bloga, a

leasing konsumencki na tą chwilę niestety nie jest opłacalny.

Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą to czeka nas minimum formalności nawet w przypadku używanego auta. Wymogów wręcz nie ma, ponieważ nawet ze słabą historią kredytową możemy uzyskać leasing. Taki leasing będzie droższy, ale jeśli jesteśmy w potrzebie to nawet słaby scoring nas nie przekreśla. Większość informacji udzielamy na oświadczenie. Z naszych danych wystarczy NIP firmy, wszystkie dane z dowodu i dane kontaktowe.

Jeśli ubiegamy się o leasing na spółkę, to wymagania są bardzo zależne od leasingodawcy. W takim wypadku najlepiej przedstawić rodzaj działalności, a specjalista przedstawi nam możliwości, która z firm może być zainteresowana udzieleniem nam leasingu.

W przypadku nowych firm leasingodawcy mogą poprosić o zwiększenie wkładu własnego lub inne dodatkowe zabezpieczenia umowy, takie jak weksel czy poręczenie.

Kiedy opłaca się wziąć leasing?

Leasing opłaca się w każdym momencie prowadzenia działalności. Raty leasingowe są traktowane jako koszt uzyskania przychodu, który zmniejszy podatek dochodowy jaki musimy zapłacić. Każda rata leasingu operacyjnego jest zwiększona o 23% stawkę VAT, który możemy odliczyć. W przypadku samochodów osobowych używanych zamianie do celów firmowych i prywatnych, będziemy mogli odliczyć połowę należnego VATu.

Nawet jeśli jesteśmy w stanie kupić samochód osobowy za gotówkę, to leasing operacyjny będzie lepszym rozwiązaniem. Standardowy okres amortyzacji pojazdu osobowego to 5 lat, a w leasingu odpiszemy cały koszt już od 24 miesięcy. Taki zabieg pozwoli nam zredukować podatek dochodowy przez 2 lata, przez co nawet jeśli dopłacimy kilka procent do finansowania, to zyskamy w ostatecznym rozrachunku.

Na co zwrócić uwagę przy ofercie leasingu?

Wiele ofert leasingu niestety nie przedstawia ukrytych kosztów dodatkowych. Warto sprawdzić Tabelę Opłat i Prowizji przed decyzją na dany leasing, pozwoli nam to zweryfikować czy będziemy musieli dopłacać dodatkowe pieniądze za każdą czynność dotyczącą leasingu. Możemy tez znaleźć korzystniejszą opcję leasingu operacyjnego z roczną zryczałtowaną opłatą administracyjną, co pozwoli nam uniknąć dodatkowych opłat za np. wydane zgody na użytkowanie pojazdu przez innego kierowce itp.

Istotnym faktem jest również sama długość leasingu w przypadku pojazdów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem. Jeśli to tylko możliwe, wybierajmy nieparzyste okresy finansowania takie jak 35 czy 47 miesięcy, co pozwoli nam zaoszczędzić na ubezpieczeniu. W takim wypadku wykup nastąpi w 36 lub 48 miesiącu, a to my zdecydujemy w jakim stopniu chcemy ubezpieczyć nasz samochód w kolejnym roku.

Najlepszy rozwiązaniem jest dokładna weryfikacja oferty przed jej ostatecznym wyborem. Często jednak nie znamy wszystkich sztuczek firm leasingowych, dlatego dobrze jest powierzyć taką weryfikację ekspertom.

Wywiadu udzielił:

Mateusz Baran

Specjalista ds. Leasing i Ubezpieczeń