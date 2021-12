Legowisko dla dużego psa – co wybrać?

Posiadanie dużego psa jest nieco bardziej wymagające w porównaniu z byciem właścicielem małego pupila. Duży pies potrzebuje przede wszystkim odpowiedniej przestrzeni w domu. Najczęściej decydują się na takiego czworonoga osoby, które posiadają dom i własny ogród. Do tego dochodzi konieczność wychodzenia na długie spacery, duży pies bowiem musi się wybiegać. Kolejny aspekt to zapewnienie zwierzęciu odpowiednich akcesoriów, w tym dobrze dobranego posłania. Z tego artykułu dowiecie się, jakie legowisko dla dużego psa wybrać.

W sklepach zoologicznych online znajdziemy spory wybór legowisk dla dużego psa. Wśród najpopularniejszych modeli znajdują się legowiska owalne, sofy, materace, pontony i poduchy. Która opcja będzie najlepsza dla Waszego pupila?

Owalne legowiska dla dużego psa

Legowiska w kształcie owalu to praktyczne rozwiązanie dla dużego psa. Przy ich wyborze trzeba jednak sprawdzić, by miały odpowiednią grubość. Zbyt cienkie posłania sprawią, że pies będzie właściwie leżeć na podłodze, co z pewnością nie będzie dla niego zbyt wygodne.

Z kolei jeśli nasz pies dużo czasu spędza w przydomowym ogrodzie, sprawdźmy czy legowisko uszyte jest z wodoodpornych materiałów.

Legowisko w kształcie sofy dla dużego psa

Tego rodzaju legowiska dla dużego psa charakteryzują się dużą stabilnością, zazwyczaj też są wykonane z wytrzymałych i odpornych na wodę i zabrudzenia materiałów. Minusem sofy dla dużego psa może być jej rozmiar. Przez swoje wysokie brzegi posłanie to zajmuje dość sporo przestrzeni.

Materac dla dużego psa

Wybór materaca dla dużego psa może okazać się strzałem w dziesiątkę. To rozwiązanie praktyczne i wygodne. Jego minimalistyczny design sprawia, że będzie pasował do każdego wnętrza, a pupil nie będzie miał problemów, by wygodnie się na nim ułożyć. Ponadto materace często posiadają wysokiej jakości wypełnienie, które nie tylko zapewnia zwierzęciu wygodę, ale też dba o jego narząd ruchu, z którym duże psy często mają problem. Idealnym tego przykładem są ortopedyczne materace dla dużych psów z elastyczną gąbką typu memory. Ten rodzaj materiału przystosowuje się do kształtu i wagi zwierzęcia, jednak gdy nie jest używany wraca do swojego pierwotnego kształtu, co zabezpiecza przed „wyleżeniem” legowiska.

Pontony i poduchy dla dużego psa

Ten typ legowisk dla dużego psa charakteryzuje się wysokim stopniem wygody, prostym designem i stosunkowo niską ceną. Stanowią doskonały wybór na pierwsze posłanie dla pupila. Często wykonane są z dobrej jakości materiału wypełniającego oraz odpornego i wytrzymałego obszycia.

A po wybór najlepszego legowiska dla dużego psa zapraszamy na Wyspazwierzat.pl, gdzie znajdziecie ciekawe modele w atrakcyjnych cenach.