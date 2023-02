Lekarz medycyny pracy – jak wygląda wizyta w jego gabinecie?

Przed rozpoczęciem zatrudnienia niezbędna jest wizyta u lekarza medycyny pracy. Badania wykonuje się na początku, jak również później – okresowo. Umożliwiają ocenę kondycji zdrowotnej przyszłego pracownika, dzięki nim można stwierdzić, czy dana osoba może podjąć określone stanowisko pracy.

Lekarz medycyny pracy – jak wygląda badanie?

Lekarz medycyny pracy w Jarocinie to lekarz ogólny, przeważnie bez dodatkowej specjalizacji, przyjmujący we własnym gabinecie lub przyjeżdżający do zakładu pracy (głównie na badania okresowe). Podczas wizyty, osoba poddająca się badaniu uczestniczy w testach wzroku, słuchu, ogólnej ocenie zdrowia itd.

W wielu zawodach poza doskonałą kondycją zdrowotną – fizyczną ważna jest też silna osobowość i brak chorób natury psychicznej. Niezbędne jest wtedy przeprowadzenie również badań psychotechnicznych lub chociażby szeregu testów psychologicznych. Może je wykonać lekarz medycyny pracy albo skierować pacjenta do specjalisty.

Kiedy przeprowadza się badania psychotechniczne?

W wielu zawodach pracownik obciążony jest ryzykiem stresu, nadmiernego napięcia, praca wiąże się z odpowiedzialnością lub posiadaniem konkretnych umiejętności. W ocenie tego wszystkiego pomagają badania psychotechniczne w Jarocinie. Mogą być niezbędne w przypadku pracy polegających na obsłudze maszyn czy prowadzeniu samochodu.

Wszelkie badania, które przeprowadza lekarz medycyny pracy lub inne powiązane z zatrudnieniem, powinny być wykonywane z dużą dokładnością. Podejście mało dokładne nie jest wskazane, ale niestety często się zdarza. Badania wstępne lub okresowe polegają wtedy jedynie na wywiadzie i wystawieniu zaświadczenia.

Badania okresowe – jak się do nich przygotować?

Przygotowanie się do badań okresowych czy wstępnych nie jest specjalnie skomplikowane. Należy mieć ze sobą skierowanie, dowód osobisty, historię ewentualnego leczenia. Lekarz medycyny pracy powinien móc uzyskać od pacjenta wszelkie informacje bez zatajania np. dolegliwości zdrowotnych.

Podsumowując, przed rozpoczęciem zatrudnienia oraz w jego trakcie potrzebne są badania u lekarza medycyny pracy. Badanie potwierdza, że dana osoba jest zdolna do podjęcia pracy na stanowisku.