Liga Mistrzów – 10 ciekawostek o tej najważniejszej lidze

Liga Mistrzów, czyli najważniejsze klubowe rozgrywki piłkarskie świata przyciągają na stadiony i przed ekrany telewizorów setki tysięcy kibiców. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w Europie, w którym biorą udział drużyny z najlepszych europejskich lig piłkarskich. Co warto wiedzieć na temat tego turnieju? Przedstawiamy 10 ciekawostek o tej najważniejszej lidze.

Hymn Ligi Mistrzów

Chyba każdy kibic piłki nożnej wie, jak brzmi hymn Ligi Mistrzów. Nie każdy jednak wie o tym, że oficjalny hymn tych rozgrywek jest adaptacją hymnu koronnego stworzonego przez Georga Friedricha Händla. W 1992 roku, kiedy z inicjatywy UEFA zapoczątkowano Ligę Mistrzów, Tony Britten dokonał adaptacji tego utworu. Jego refren śpiewany jest aż w trzech językach, ponieważ angielskim, francuskim i niemieckim. Oryginalny hymn z kolei od 1727 roku jest wykorzystywany w czasie uroczystości koronacyjnych w Wielkiej Brytanii.

Rekordy Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów to najważniejszy klubowy turniej piłkarski na świecie, jednak co ciekawe, nie zawsze był znany pod obecną nazwą. Początkowo rozgrywki te nazywały się Pucharem Europy, a dopiero w 1992 roku otrzymały obecny tytuł, czyli Ligi Mistrzów. ”Piłka Nożna Zakłady” to hasło, które wpisują w wyszukiwarki niektórzy kibice, chcąc obstawić mecze. Czy wiedza dotycząca tego, jaki klub zdobył najwięcej tytułów, może im się przydać podczas typowania? Ciekawostką jest bez wątpienia fakt, iż najwięcej tytułów Ligi Mistrzów zdobył Real Madryt, ponieważ aż 14. Co ciekawe, w latach 1956-1960 klub ten zdobył ten tytuł pięć razy pod rząd.

Najwięcej razy wicemistrzem Ligi Mistrzów był kolei Juventus, ponieważ aż 7 razy stawał na drugim stopniu podium. Wśród rekordów Ligi Mistrzów warto wymienić również ten dotyczący piłkarza, który strzelił najwięcej goli w tej lidze. Jest nim oczywiście Cristiano Ronaldo, który strzelił 140 bramek w 186 meczach. Najwyższy wynik meczu, jaki padł w Lidze Mistrzów to 11:0 w 1974 roku. Z kolejnej młodszym strzelcem gola w Lidze Mistrzów jest Ansu Fati z FC Barcelona, który miał wówczas 17 lat i 40 dni.

Puchar Ligi Mistrzów

Puchar Ligi Mistrzów wykonany jest ze srebra próby 925, mierzy 74 cm wysokości i waży 11 kg. Został zaprojektowany przez Jürga Stadelmanna, jubilera z Berna. Dla wielu kibiców zaskoczeniem może być fakt, iż zwycięzca turnieju nie otrzymuje pucharu na własność i dożywotnio, ponieważ UEFA wypożycza go jedynie na 10 miesięcy takiej drużynie. Zwycięzca Ligi Mistrzów na własność otrzymuje jedynie kopię pucharu Ligi Mistrzów, która różni się od oryginału między innymi wielkością, ponieważ może mieć ona maksymalnie 80% wielkości oryginału.

Mimo tego, że nikt nie otrzymuje na stałe oryginalnego pucharu Ligi Mistrzów, to jednak drużyna, która trzy razy z rzędu wygra ten turniej, otrzymuje kopię oryginału, która jest takiej samej wielkości jak to cenne trofeum. Od sezonu 2012/2013 zwycięzcy Ligi Mistrzów dostają dodatkowo 40 złotych medali, a wicemistrzowie 40 srebrnych medali.