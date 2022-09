Lokalizacja wycieków – kiedy warto zlecić tą usługę?

Lokalizacja wycieków może pomóc nam namierzyć źródło naszego problemu. Kiedy jednak wezwanie ekspertów będzie nad wyraz wskazane?

W jakich przypadkach lokalizacja wycieków może okazać się pomocna?

Niezależnie od tego, czy posiadasz mieszkanie w bloku, czy może jesteś właścicielem domku jednorodzinnego – każdego z nas może spotkać przykra sytuacja, jak pojawienie się wycieku. Zdecydowanie nie można lekceważyć tego problemu. Poza tym, iż wilgoć jest idealnym miejscem do namnażania się pleśni czy grzybów, problem nie zniknie sam z siebie, a jego źródło może być coraz trudniejsze do opanowania, co sprawi, że będą nam groziły jeszcze większe straty. To właśnie dlatego już w momencie, gdy zauważymy w naszym domu wyciek, powinniśmy skontaktować się z firmą specjalizującą się w takiej usłudze, jak lokalizacja wycieków w Krakowie. W jakich sytuacjach taki proces będzie przydatny? Biorąc pierwsze przykłady z brzegu warto tutaj wspomnieć o awarii systemów kanalizacyjnych czy wodnych, zalaniu naszego mieszkania przez sąsiada, a także o przeciekającym dachu. Powodów, które mogą generować wilgoć oraz wycieki jest wiele, a lokalizacja na własną rękę może być niełatwa. To właśnie dlatego to zadanie najlepiej jest oddać w ręce profesjonalistów.

Udało się zlokalizować wyciek – co dalej?

Jeżeli eksperci od lokalizacji budynków zdołali już namierzyć źródło wycieku i oszacować skalę problemu, możemy przejść do kolejnego kroku, jakim jest na przykład osuszanie ścian w Krakowie. Jakie są jednak metody w kontekście osuszania ścian po tym, gdy źródło problemu zostało wyeliminowane? Sposobów jest wiele, a najpopularniejszymi z nich jest metoda adsorpcyjna, która wykorzystuje pochłaniacze wilgoci, metoda mikrofalowa, która najlepiej sprawdzi się po dużych wyciekach, a także metoda kondensacyjna, która sprawdzi się perfekcyjnie, gdy problemem może być wilgoć unosząca się na przykład w powietrzu. Można również wspomnieć o metodzie podczerwonej, a także elektrofizycznej, które także możemy napotkać u specjalistów.