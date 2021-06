Longsleeve męski z guzikami – dlaczego musisz go mieć_

Kilka ostatnich sezonów to powrót longsleeve’ów męskich do mody. Nic nie wskazuje na to, aby coś miało wyprzeć ten trend. Zdecydowanie nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto zaopatrzyć się w ten rodzaj garderoby. Poza kwestiami wizualnymi, wielu mężczyzn ceni go także za funkcjonalność. Sprawdź, czy i w Twojej szafie nie przydałby się longsleeve męski, czyli koszulka z długim rękawem o prostym kroju.

Longsleeve męski – sprzymierzeniec każdego mężczyzny w walce z chłodem

My, mężczyźni, zawsze musimy o coś walczyć: o kobiety, o lepszą posadę czy o miejsce parkingowe. Dobrze byłoby znaleźć chwilę spokoju, prawda? Właśnie to da Ci koszulka męska longsleeve podczas zimniejszych dni. Zakładając ten element garderoby, nie będziesz musiał martwić się o niskie temperatury. W szczególności jeśli wybierzesz model z odpowiedniego materiału. Najlepsza jest bawełna – chroni ona organizm przed wyziębieniem lub przegrzaniem znacznie lepiej niż sztuczny poliester i akryl. Dobrze sprawdzi się także wiskoza, która jest nieco tańszym odpowiednikiem bawełny. Longsleeve męski jest bardzo prosty w stylizacji. To coś pomiędzy T-shirtem a bluzą. Bez problemu możesz zarzucić na niego ciepły płaszcz, kurtkę lub katanę.

Biały longsleeve męski z guzikami

Longsleeve męski – uniwersalny element męskiej garderoby

Longsleeve męski jest uwielbiany przez panów głównie ze względu na swój uniwersalny charakter. Sprawdza się zarówno w sportowych, jak i eleganckich stylizacjach. Bez problemu założysz go na spacer, wyjście do sklepu, a nawet podczas pracy w biurze. Jeśli szukasz czegoś, co nada się dosłownie wszędzie, to jesteś w dobrym miejscu. O zaletach męskich longsleeve’ów przeczytasz więcej w tym wpisie: http://kuriermlawski.pl/724630,Meski-longsleeve-henley-dowiedz-sie-jak-wyglada-i-dlaczego-musisz-go-miec.html.

Jak stylizować longsleeve męski?

Na sportowo. Longsleeve męski w takiej wersji świetnie pasuje do luźnych spodenek, jeansowych katan i sneakersów. Sprawdza się podczas wycieczek, ale także wypadów z kumplami na piłkę.

Na elegancko. Jeśli longsleeve męski slim fit połączysz z marynarką, skórzanym obuwiem, gustownym zegarkiem oraz prostymi spodniami, masz gotową stylizację do pracy. Taki zestaw sprawdzi się nawet w miejscach, które mają z góry narzucony dress code.

Na co dzień. Narzucisz na niego sweter, bluzę lub połączysz z klasycznymi jeansami, i stylizacja gotowa w kilka sekund. To idealna opcja dla zabieganych mężczyzn, którzy chcą wyglądać modnie, nie przeznaczając na to zbyt wiele czasu.

Kiedy chcesz być na czasie – wówczas masz dwie opcje. Możesz postawić na oryginalne koszulki, np. longsleevy męskie z guzikami, które będą się wyróżniać spośród wielu takich samych modeli. Innym sposobem jest dobór ciekawych dodatków. Przykładowo czarny longsleeve będzie świetnie kontrastował ze wzorzystą marynarką.

Granatowy longsleeve męski z ozdobnymi guzikami

Jakie longsleevy męskie warto kupić?

Przede wszystkim te klasyczne. Czarny, biały i szary longsleeve męski zawsze Ci się przyda. Poza tym to właśnie koszulki w tych barwach stylizuje się najszybciej. Jeśli jednak szukasz bardziej odważnych kolorów, postaw na granat, czerwień lub butelkową zieleń. Ostatnio w modzie jest także kanarkowa żółć. Przede wszystkim wybierz jednak takie odcienie, w których Ty sam będziesz czuć się doskonale!