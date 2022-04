Łóżko na lata – postaw na dąb! - otopr.pl

Dąb jest drewnem wyróżniającym się bardzo wysoką trwałością i wytrzymałością, które obecnie jest wybierane bardzo często do produkcji mebli. Z drewna dębowego produkowane są również łóżka, które ze względu na wykorzystanie właśnie tego materiału mogą posłużyć na wiele lat!

Jak wybrać trwałe łóżko do sypialni?

Łóżko to mebel, z którego korzysta się każdego dnia. Musi być on wykonany z wytrzymałego i trwałego materiału, gdy chcemy, aby można było używać go na długi czas.

W najniższych cenach można kupić łóżka wykonane ze sklejek, jednak z czasem są one narażone na szybkie niszczenie. Sklejka może być uszkodzona przez uderzenia, wilgoć, zarysowana. Niestety, w takim przypadku możliwości jej naprawy są ograniczone, dlatego łóżko może przestać wyglądać atrakcyjnie.

Właśnie dlatego lepszym zakupem będzie łóżko wykonane z drewna litego, które charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem i dodatkowo wyjątkową trwałością.

Łóżko z litego drewna – jakie wybrać?

Łóżka powstające z litego drewna są produkowane z wielu różnych materiałów. Gdy liczy się niska cena, warto zwrócić uwagę na ramy łóżek sosnowych, które można kupić nawet za kilkaset złotych.

Jeżeli natomiast zależy nam na tym, by łóżko było solidne i posłużyło na lata, warto zdecydować się na łóżka dębowe. Dębowe meble doskonale łączą w sobie wysoką wytrzymałość i trwałość, ale również mają niebanalny wygląd, co powoduje, że można dopasować je do wielu aranżacji.

Style łóżek dębowych – nowoczesne i tradycyjne

Producenci oferujący łóżka dębowe mogą zaprezentować je w wielu wariantach do wyboru. Wśród nich znajdują się zarówno łóżka o nowoczesnym, jak i klasycznym wyglądzie.

Wśród nowoczesnych łóżek dębowych bardzo popularne są te w stylu loft, które często łączone są z elementami z czarnego metalu, na przykład z efektowną ramą. Dzięki temu nabierają przemysłowego wyglądu. Ciekawie prezentują się również nowoczesne łóżka w minimalistycznym wydaniu.

Można także zdecydować się na tradycyjne łóżka dębowe, które wyróżniają się efektownie zdobionymi nóżkami oraz zagłówkami, a dzięki temu świetnie wpasowują się w aranżacje klastyczne, rustykalne.

Gdzie kupić łóżko dębowe?

Obecnie łóżka dębowe w wielu wariantach można kupić w wielu sklepach. Warto zwrócić uwagę na oferty bezpośrednio od producentów łóżek, ponieważ to właśnie w ich sklepach asortyment jest najszerszy, a ceny bardzo atrakcyjne.

Zamówienia na nowoczesne i tradycyjne łóżka dębowe mogą być również składane przez internet. Łóżko przeznaczone do złożenia otrzymuje się wtedy kurierem bezpośrednio na swój adres.