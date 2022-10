Malowanie felg – najpopularniejsze metody

Felgi to ważny element reprezentacyjny każdego samochodu osobowego. Ma on naprawdę spory wpływ na całokształt tego, jak auto się prezentuje, przez co wielu kierowców stara się jak najbardziej dbać o ich stan. Czasem jednak felgi wymagają poważnego odświeżenia. W tym celu można postawić na malowanie felg. Gdzie je wykonać i jakie są najpopularniejsze metody?

Gdzie znaleźć firmę, która zajmuje się malowaniem felg?

Tak w zasadzie malowanie felg można wykonać samodzielnie używając farby w puszcze. W tym celu wystarczy zdjąć oponę z koła i przejść do malowania na wcześniej przygotowanej powierzchni. Taka metoda nie jest jednak aż tak skuteczna, a ponadto uzyskany kolor może szybko się zniszczyć, gdyż zwykła farba do malowania za pomocą sprayu nie jest tak trwała.

Znacznie lepiej malowanie felg jest zlecić profesjonalistom. Przede wszystkim zadbają oni o to, by felga była w 100% przygotowana do malowania, dzięki czemu powłoka lakiernicza będzie trwała i nie zniszczy się zbyt szybko. Ponadto w ten sposób można uzyskać najlepszy efekt, a do tego malowanie przez profesjonalistów pozwala również na zabezpieczenie felgi przed korozją. Jedna z firm, do których można oddać swoje felgi to przedsiębiorstwo Polmet.

Jakie są metody malowania felg?

Jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod malowania felg to tak zwane malowanie proszkowe. Zaczyna się od dokładnego przygotowania felgi i usunięcia z niej starej powłoki lakierniczej. Przed malowaniem naprawia się również wszelkie uszkodzenia, dokładnie czyści powierzchnię felgi, a także podaje ją obróbce. Następnie w lakierni na felgę nakłada się trzy wartwsy farby proszkowej. Aby uzyskać pożądany efekt felga musi jeszcze być umieszczona w piecu, gdzie wysokie temperatury pozwolą na wiązanie lakieru.

Oprócz tego stosuje się również malowanie systemowe. Sam początek jest dokładnie taki sam, gdyż felga musi być oczyszczona i przygotowana. Różnią się jednak warstwy nakładane na felgę. Również mamy trzy powłoki, lecz pierwsza to podkład, druga to farba ciekła termoutwardzalna, a na sam koniec w celu zabezpieczenia felgi nakłada się lakier bezbarwny.