Metalowy podjazd dla niepełnosprawnych – jak go wykonać?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy kondygnacjami za pomocą podjazdów. Najczęściej w tym celu stosowane są podjazdy metalowe. Jakie mają one właściwości i przeznaczenie?

Dlaczego warto zdecydować się na metalowy podjazd pod wózek inwalidzki?

Metale są najczęściej wykorzystywane do budowy podjazdów dla osób niepełnosprawnych ze względu na ich trwałość i wytrzymałość.

Rampy metalowe mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym z aluminium i stali ocynkowanej. Tego typu materiały wyróżniają się odpornością na korodowanie, dlatego też mogą one zapewnić długą żywotność całej konstrukcji.

Tego rodzaju podjazdy montowane są w wielu miejscach, na przykład spotykane są one przy budynkach komercyjnych i publicznych, a także w domach oraz obiektach mieszkalnych.

Gdy chodzi o podjazd dla niepełnosprawnych ceny tych metalowych są również bardzo przystępne, co powoduje, że są one najczęściej kupowane.

O czym należy pamiętać przy wykonaniu rampy metalowej?

Do głównych kwestii związanych z budową metalowej rampy dla osób niepełnosprawnych zaliczane są:

Rodzaj materiału

Stosowane do budowy podjazdów materiały muszą być trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Często wykorzystuje się w tym celu ocynkowaną stal, która jest przystępna cenowo i wytrzymała. Aluminium także jest popularnym wyborem, ponieważ jest lekkie oraz odporne na rdzę.

Nawierzchnia

Należy pamiętać o tym, że nawierzchnia rampy powinna być antypoślizgowa, aby zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników wózków inwalidzkich. Metalowe rampy w tym celu najczęściej wyposażone są w teksturowane albo ażurowe powierzchnie, dzięki czemu zapewniają one odpowiedni poziom antypoślizgowości.

Poręcze

Ważnym elementem metalowych ramp są także zamontowane przy nich poręcze. Zgodnie z przepisami poręcze powinny być zainstalowane po obu stronach rampy i powinny one znajdować się na dwóch wysokościach, aby mogły być one możliwe do chwycenia przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz bez nich.

Spoczniki

Jeżeli podjazd jest długi albo zakręca, należy umieścić w jego biegu spoczniki. Są one płaskimi powierzchniami, które pozwalają na zatrzymanie wózka inwalidzkiego. Przepisy określają, kiedy należy je wykonać.

Montaż

Metalowe rampy mogą zmontowane na miejscu z wykorzystaniem odpowiednich materiałów, na przykład wykorzystuje się do tego celu kotwy. W razie konieczności trzeba również wyrównać powierzchnię pod montaż rampy, aby nie była ona narażona na przechylanie się. Gotowa rampa powinna zapewniać optymalną stabilność i bezpieczeństwo dla użytkowników.