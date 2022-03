Minimalistyczna sypialnia w kilku krokach - otopr.pl

Szukasz pomysłów na wystrój sypialni? Zdecyduj się na minimalizm. Ten styl już od kilku sezonów utrzymuje się w designie i architekturze. Od uroczej pościeli i ciepłego drewna po naturalne oświetlenie – przekonaj się, jak stworzyć jasne i świeże pomieszczenie sprzyjające relaksowi.

Styl panujący we wnętrzach może mieć wpływ na uczucia i emocje danej osoby. Przykładowo spokój można uzyskać stosując odpowiednią kolorystykę ścian. Decydując się na wprowadzenie zmian w sypialni powinniśmy zwracać szczególną uwagę na atmosferę w niej panującą. To właśnie w tym pomieszczeniu śpimy, regenerujemy siły, dlatego powinna być prywatną oazą sprzyjającą odpoczynkowi. Taki efekt stworzysz kierując się zasadą „mniej znaczy więcej”.

Łóżko – centralny punkt minimalistycznej sypialni

W myśl tej zasady skup się na jakości, a nie ilości i przechowuj tylko niezbędne meble. Minimalizm będąc nie tylko określoną estetyką panującą we wnętrzach, ale także stylem życia, zachęca do samoograniczenia, dążenia do prostoty i umiaru. Jego głównym celem jest poszukiwanie harmonii, równowagi, wystrzeganie się konsumpcjonizmu oraz życie w duchu less waste. Towarzyszące minimalizmowi hasło „decluttering” czyli odgradzanie, zachęca do porządkowania przestrzeni i pozbycia się zbędnych przedmiotów. W związku z tym centralnym punktem sypialni powinno być łóżko. Wybierz do niego takie tekstylia, które nie zburzą harmonijnej całości, a raczej stworzą spójną całość. Kołdra i poduszka z linii Blommenslyst to ponadczasowe produkty o subtelnym, monochromatycznym, kwiatowym wzorze. Świetnie będą pasowały do osób ceniących ciepłe wnętrza dające poczucie bliskości z naturą. Produkty te charakteryzują się przyjemnym w dotyku poszyciem z mikrofibry oraz niezwykłą sprężystością uzyskaną dzięki wypełnieniu z włókien HCS wzbogaconych silikonem. Ich wysoka jakość i niezwykła popularność sprawiły, że zostały w 2021 roku nagrodzone tytułem Kobieca Marka Roku.

Minimalizm – jasność, neutralność, prostota

Minimalistyczne wnętrza nasycone są naturalnym światłem. Dzięki dużym oknom przestrzeń zostaje optycznie powiększona, a zarazem nabiera wyrazistości. Dla ochrony przed słońcem stosować można zasłony lub ewentualnie proste rolety. Wieczorem pomieszczenie doświetlić można sztucznym światłem o naturalnej barwie. Bardzo popularnym rozwiązaniem są listy z wieloma punktami świetlnymi oraz dyskretne plafony. Co w przypadku panującej w pomieszczeniu kolorystyki? Odpowiedź jest prosta – należy sięgać po jednolite i neutralne tony. Przede wszystkim weź pod uwagę biel, beż, jasną szarość i brąz. Mimo tych surowych zasad styl ten nie musi być nudny i monochromatyczny. Klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim wyważeniu proporcji między główną ideą, a elementami dekoracyjnymi. Dodatki należy wybierać takie, aby wprowadzały spokój, ukojenie oraz ciepło. Ciekawym akcentem będą drewniane lub rattanowe meble, bujna roślinność w plecionych koszach czy wiklinowych doniczkach oraz bambusowe akcesoria. W ten sposób stworzysz ogólnie prostą przestrzeń. Minimalistyczna sypialnia z organicznymi dodatkami stanie się świątynią spokoju i kontemplacji, dzięki czemu pomoże oczyścić umysł z obowiązków i zmagań codziennego życia oraz pozytywnie przełoży się na zdrowe ciało i wypoczęty umysł!

5 kroków do minimalistycznej sypialni – podsumowanie

Minimalizm jest bardzo praktyczny. Jeśli zdecydowałeś się na jego wprowadzenie do swoich wnętrz pamiętaj o kilku poniższych zasadach:

Im mniej znaczy więcej – usuń zbędne meble oraz dodatki. Pozostaw tylko te z których najczęściej korzystasz. Liczy się jakość – inwestuj w meble i tekstylia sypialniane, w tym kołdry i poduszki, wykonane

z wysokiej jakości materiałów. Kluczem jest prostota – unikaj mocnych wzorów i ciężkich dekoracji. Wybieraj proste

i jednolite zdobienia, które stworzą jednolitą całość. Niech stanie się światłość – spraw, aby Twoja sypialnia promieniowała naturalnym blaskiem światła dziennego lub sztucznym o ciepłej barwie. Jasność i harmonia – omijaj nasycone barwy i ciemne odcienie. Wybieraj raczej biel, beże

i łagodną szarość. Bądź eko – wybieraj naturalne materiały (drewno, bambus, rattan). Pomieszczenie dodatkowo możesz udekorować bujną roślinnością.

Wendre umieszcza na etykietach kołder i poduszek szczegółowe oznaczenia dotyczące konserwacji każdego ze swoich produktów. Tylko kołdry i poduszki oznakowane logo Wendre są produktami oryginalnymi.