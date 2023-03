Mobilna wulkanizacja TIR – na czym polega popularność tej usługi?

Uszkodzenie samochodu w trasie jest zawsze nieprzyjemnym zdarzeniem. Poradzenie sobie z awarią kół lub opon umożliwia mobilna wulkanizacja. Na czym polega usługa. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Jakie są zalety mobilnej wulkanizacji TIR?

Samochody ciężarowe TIR to pojazdy pokonujące długie trasy z dużym załadunkiem. Przez to wszystkie części w samochodzie, a szczególnie opony są narażone na nadmierną eksploatację. Z tego względu często dochodzi do różnego rodzaju awarii. Z uwagi na wielkość kół samodzielne dokonanie naprawy jest często niemożliwe. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm oferujących naprawę na miejscu zdarzenia. Mobilna wulkanizacja TIR w Katowicach i innych miastach pozwala na szybką reakcję i przywrócenie sprawności pojazdu. Pracownicy mogą na miejscu naprawić oponę, napompować ją, wymienić czy nawet wyważyć prawidłowo koła. Posiadają odpowiednie sprzęty, które umożliwiają przeprowadzenia pracę w każdych warunkach. Co więcej, usługi świadczone są całodobowo, co jest ogromnym plusem dla kierowcy uszkodzonego pojazdu.

Co jest ważne podczas umawiania pomocy mobilnej?

Wezwanie pomocy mobilnej wymaga przede wszystkim odpowiedniego podania lokalizacji. W miarę możliwości zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, tak żeby nie utrudniać jazdy pozostałym kierowcom. Zadbaj o prawidłowe oznaczenie uszkodzonego samochodu. Najlepszym wyborem będzie parking lub szerokie pobocze, gdzie możliwe będzie także przeprowadzenie naprawy. Gdy zdecydujesz się zadzwonić po mobilny serwis opon w Żorach czy innym mieście, najpierw dokładnie określ swoją lokalizację. Poszukaj najbliższego słupka drogowego, na którym oznaczony jest numer drogi oraz kilometr. Jeśli masz taką możliwość wyślij szczegółową lokalizację GPS bezpośrednio na telefon pracownika firmy. Czas trwania naprawy jest uzależniony od rodzaju awarii, a pracownicy firmy na pewno zrobią wszystko, żeby jak najszybciej uporać się z jej zlikwidowaniem.