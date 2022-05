Na co zwracać uwagę wybierając studnie?

Studnie budowane na prywatnej działce cieszą się coraz większą popularnością. Czerpanie ze źródła podziemnego pozwala oszczędzać na rachunkach za wodę i kanalizację. Na co należy zwrócić uwagę wybierając studnie, które spełnią wszystkie nasze oczekiwania? Podpowiadamy.

Komu przydadzą się studnie na własnej posesji?

Studnie w Zielonej Górze to rozwiązanie idealne zwłaszcza dla gospodarstw domowych, które na co dzień wykorzystują duże ilości wody na prywatny użytek. Jest to świetny pomysł, aby w znaczącym stopniu ograniczyć wysokość miesięcznych rachunków. Dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów taka woda będzie zdatna do picia.

Z prywatnej studni korzystają także osoby posiadające duży ogród, który wymaga regularnego podlewania. Gromadzenie wody opadowej nie zawsze jest wystarczające, zwłaszcza w trakcie panującej przez wiele tygodni suszy. Idealnym rozwiązaniem w takim przypadku będzie studnia, która nie generuje niepotrzebnych kosztów i pozwoli w efektywny sposób nawodnić całą roślinność.

Na co zwrócić uwagę zamawiając studnie?

Inwestycja w darmową wodę na własnej posesji wiąże się dość często z niemałym kosztem. Zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na wiercenie studni w Zielonej Górze lub w innym dużym mieście. Są to jednak pieniądze dobrze zainwestowane, ponieważ głębinowe modele gwarantują dostęp do czystych pokładów wodonośnych.

Warto zwrócić uwagę na to, że obowiązujące przepisy prawne nie wymagają tego, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Nie potrzebne są także specjalne zgłoszenia tworzenia studni. Jednak w niektórych przypadkach trzeba uzyskać pozwolenie wodno prawne. Zależy to w głównej mierze od głębokości odwiertu oraz zużycia wody.

Najbardziej istotną kwestią przy zamawianiu studni na którą należy zwrócić uwagę jest profesjonalna ekipa, która kompleksowo zajmie się wszystkimi aspektami jej powstawania. Poczynając od wyboru najlepszych jakościowo materiałów i części, poprzez szybki i wydajny montaż, kończąc na odpowiednim zabezpieczeniu otworu i podłączeniu pompy elektrycznej.