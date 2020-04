Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzotora?

W obecnych czasach klimatyzatory stały się jednymi z najpopularniejszych produktów. Obecnie występująca technologia stale się rozwija, w związku z tym powstają coraz to nowsze energooszczędne urządzenia. Do najbardziej popularnych należą przenośne klimatyzatory.

Jak głośna powinna być klimatyzacja?

Klimatyzacja dla wielu osób kojarzy się z dużym szumem, który na dłuższą metę bywa bardzo uciążliwy. Warto więc zwrócić uwagę na takie urządzenia, które emitują mniejszy poziom hałasu. Każdy klimatyzator, który zostaje dopuszczony do sprzedaży musi posiadać informację o tym, jaki poziom hałasu wywołuje. Poziom ten jest precyzowany w odległości jednego metra od urządzenia. Klimatyzacja, która znajduje się w pomieszczeniach nie powinna przekraczać 40 decybeli.

Regulacja temperatury i energooszczędność

Ważną cechą klimatyzatorów jest regulacja temperatury i energooszczędność. Nowoczesne klimatyzatory posiadają automatyczną regulację temperatury, która dostosowuje się do warunków panujących we wnętrzu pomieszczenia, jak również na zewnątrz. Klimatyzatory muszą spełniać określone normy, jeżeli chodzi o kwestię energooszczędności. Wynika to z wprowadzonej dyrektywy energetycznej z 2013 roku. Otóż obecnie w sprzedaży można spotkać jedynie klimatyzatory inwerterowe. Można z nich korzystać przy generowaniu niskich kosztów. Należy także zaznaczyć, że praca takich klimatyzatorów jest znacznie cichsza, niż tych przed wprowadzeniem dyrektywy. Osiągają one także dużą wydajność, jak również zużywają mniej energii, pozwalając tym samym na długi czas niezawodnej pracy. Osobiście preferuje właśnie ten rodzaj klimatyzatora o czym pisałam także na swoim blogu.

Moc klimatyzatora

Najważniejsze o czym trzeba pamiętać to, aby moc chłodnicza nie była zbyt mała, ponieważ w takiej sytuacji klimatyzator nie będzie w stanie schłodzić powietrza do oczekiwanej temperatury. Z kolei, jeżeli klimatyzator będzie charakteryzował się zbyt dużą mocą to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie on się często wyłączał. Na kwestię tego, ile mocy powinien mieć klimatyzator wpływa w szczególności:

metraż pomieszczenia

ilość szyb w oknach

izolacja termiczna w podłodze

usytuowanie pomieszczenia np. parter, 4 piętro

liczba osób, które na stałe przebywają w danym pomieszczeniu

Dla przykładu, gdy zapotrzebowanie na schłodzenie danego pomieszczenia wynosi około 100 W/m[2] to do schłodzenia tego miejsca wystarczający będzie klimatyzator o mocy 2 kW. Potrzebną moc urządzenia można także obliczyć na podstawie powierzchni. Bowiem wystarczy pomnożyć powierzchnię wyrażoną w metrach przez 100. Uzyskany wynik wskaże nam, jaka będzie konieczna moc chłodnicza urządzenia.