Na co zwrócić uwagę, wybierając kije narciarskie?

Miłośnicy jazdy na nartach zawsze będą poszukiwać najlepszego sprzętu. Pamiętajmy jednak, że ważne będą nie tylko same narty, ale również kije narciarskie, bez których szusowanie nie jest możliwe. Wybierając je, musimy zwrócić uwagę na długość, a także materiał, z którego są wykonane. Ważny będzie także kształt i chwyt.

Czym muszą się charakteryzować dobre kije narciarskie?

Wybierając kije do nart, musimy na pewno zwrócić uwagę na długość. Wszystko zależy od wzrostu narciarza, ale także samego stylu jazdy. Jak dowiemy się od doradców klienta, zawsze zwraca się uwagę na wysokość i wagę danej osoby. Dużo zależy także od tego, jakim stylem jeździmy. Inne kije narciarskie będzie wybierać ktoś, kto jeździ rekreacyjnie, a inne jeżeli chodzi o szybką i agresywną jazdę. W tym ostatnim przypadku kije muszą być krótsze, a jeżeli jeździmy spokojniej, powinny być dłuższe.

Niezwykle ważną kwestią będzie także materiał, z którego są wykonane takie produkty. Dostępne są artykuły zrobione z aluminium, ale także z kompozytów. Aluminiowe będą tańsze i są odporne na uszkodzenia. Będą jednak cięższe od Kijów wyprodukowanych z kompozytów. Popularne są coraz bardziej te ostatnie. Będą bardziej wytrzymałe, ale trzeba na nie wydać także więcej pieniędzy.

Kije narciarskie muszą dobrze leżeć w dłoni

Bardzo ważnym zagadnieniem, które musi być przeanalizowane podczas kupowania takich produktów, będzie kształt i chwyt. Kije powinny posiadać odpowiedni profil i być dopasowane do dłoni. Chwyt musi być wygodny i gwarantować dobrą przyczepność. Poza tym kije do skiturów lub inne powinny być także dobrze wyważone.

Bardzo ważne będą także same talerzyki, ponieważ one będą chronić przed zatapianiem się kijów w miękkim śniegu. Muszą być odpowiednio duże, aby zagwarantować stabilność. Generalnie więc zawsze w takiej sytuacji będzie chodzić o nasze indywidualne preferencje i potrzeby, ale także możliwości budżetowe. Jeżeli trafimy na dobrego doradcę klienta, to zawsze dopasuje nam dobre kije nawet wtedy, gdy podchodzimy do zakupów bardzo ekonomicznie.