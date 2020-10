Na czym polega lapisowanie zębów mlecznych?

Lapisowanie zębów mlecznych to bardzo dobra, nieinwazyjna i przede wszystkim skuteczna metoda leczenia ubytków. Wykonywana jest w praktycznie każdym gabinecie stomatologicznym, który oferuje usługi dla dzieci. Zobacz, na czym dokładnie polega.

To, jak dbamy o zęby naszych pociech będzie miało ogromny wpływ na to, jakim uśmiechem będą się mogły cieszyć w przyszłości. Brak ubytków oraz próchnicy w zębach mlecznych zdecydowanie przełoży się na komfort w wieku młodzieńczym oraz w dorosłości. Kompleksowo o stan zębów dzieci można zadbać w przychodni https://mcs-przychodnia.pl/ .

Ważne jest to, aby od najmłodszych lat uświadamiać nasze pociechy, jak ważna jest higiena jamy ustnej oraz to, że odpowiednie dbanie o zęby dobrze wpłynie nie tylko na uśmiech, ale również na kondycję całego organizmu.

Dlaczego warto dbać o zęby mleczne?

Wielu rodziców nie przykłada uwagi do tego, że ich dzieci mają problemy z zębami mlecznymi twierdząc, że są to tylko zęby tymczasowe. To bardzo duży błąd, gdyż dopuszczenie do powstania ubytków i dalej – próchnicy może przełożyć się na problemy z jedzeniem, kompleksy oraz problemy ze zdrowiem. Rozwiązaniem jest oczywiście udanie się do dentysty dziecięcego, uzupełnienie ubytków lub wykonania takiego zabiegu, jak lapisowanie zębów . Dbanie o zęby mleczne:

– pozytywnie wpłynie na kształtowanie szczęki,

– umożliwi odpowiednie ułożenie zębów stałych,

– zapobiegnie próchnicy,

– sprawi, że zęby stałe będą mocniejsze.

Lapisowanie zębów – ratunek dla dziecka

Lapisowanie zębów to nic innego, jak ich odpowiednia impregnacja. Zabieg polega na namoczeni u zębów specjalnym płynie (lapisie), który ma dwojakie zadanie – wzmocnienie zębów oraz działanie antybakteryjne.

Warto wspomnieć, że jest to metoda leczenia ubytków. Stosować ten zabieg można zawsze wtedy, gdy z różnych przyczyn nie ma możliwości, aby wykonać uzupełnienie. Oczywiście przed lapisowaniem ząb musi być dokładnie oczyszczony. Lapisowanie nie zwalcza próchnicy, ale bardzo skutecznie ją hamuje. Daje jednocześnie czas na to, aby dziecko miało możliwość niejako przyzwyczajenia się do tego, że zęby ubytki w zębach mlecznych tak czy inaczej trzeba będzie uzupełnić.

Wykonanie lapisowania zębów mlecznych jest wygodne, proste, komfortowe zarówno dla dziecka, jak również dla stomatologa. Pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu, używania np. gazu rozweselającego jako metody znieczulenia.