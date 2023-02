Na czym polega likwidacja szkód komunikacyjnych?

W wyniku zdarzenia na drodze – wypadku, stłuczki, jakiegokolwiek innego problemu – może dojść do powstania szkód komunikacyjnych. Są to zniszczenia pojazdu uniemożliwiające korzystanie z niego w bezpieczny sposób i zmuszające do naprawy lub prowadzące do nabycia nowego pojazdu.

Likwidacja szkód komunikacyjnych – co to takiego?

Proces określany jako likwidacja szkód komunikacyjnych w Katowicach jest złożony i przeważnie zajmuje się nim firma – o wiele łatwiej jest zlecić taką usługę niż samodzielnie próbować poradzić sobie z sytuacją. W procesie bierze udział rzeczoznawca, ubezpieczyciel, mechanik samochodowy i nie tylko.

W ustaleniu wartości szkody pomoże rzeczoznawca samochodowy. Wszelkie płatności w przypadku osób ubezpieczonych pokrywane są albo z ich własnego ubezpieczenia AC albo z ubezpieczenia OC drugiej strony (sprawcy szkody). Celem wszystkich działań jest usunięcie szkody – poszkodowany uzyskuje swoją własność czyli najczęściej sprawne auto.

Dlaczego potrzebny jest rzeczoznawca samochodowy?

Wsparcie specjalisty jest niezbędne od samego początku procesu likwidacji szkody. Rzeczoznawca samochodowy w Zabrzu to doświadczony fachowiec z branży motoryzacyjnej. Doskonale zna się na samochodach i ich wartości, może więc dokonać wyceny szkody w krótkim czasie, w rzetelny sposób.

Na podstawie oceny rzeczoznawcy szacowana jest wartość szkody, na podstawie której można zwrócić się do ubezpieczyciela. Bez oszacowania wartości szkody możliwe byłoby wypłacenie zbyt małej lub zbyt wysokiej rekompensaty, co wiąże się przeważnie z pewnymi nadużyciami.

Likwidacja szkód komunikacyjnych – co to za usługa?

Usługa świadczona jest przeważnie przez wyspecjalizowane na rynku motoryzacyjnym firmy. Jest kompleksowa, osoba zgłaszająca szkodę może uzyskać pełne wsparcie i praktycznie nie robi nic, bo wyręczają ją pracownicy firmy. W pakiecie jest rzeczoznawca samochodowy, kontakt z ubezpieczycielem i wyegzekwowanie kwoty pokrywającej wartość szkody.

Podsumowując, podczas poruszania się samochodem może dojść do różnych zdarzeń, wskutek których powstaje szkoda. Jej usunięciem zajmują się firmy oferujące m.in. wsparcie rzeczoznawcy motoryzacyjnego.