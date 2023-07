Kleje odzieżowe to stosunkowo nowy wynalazek, który zrewolucjonizował przemysł odzieżowy. Dzięki nim możliwe jest łączenie tkanin bez konieczności szycia, co sprawia, że proces produkcji ubrań staje się szybszy i bardziej wydajny. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu innowacyjnemu rozwiązaniu i odpowiemy na pytanie, na jakiej zasadzie działają kleje odzieżowe.

Rodzaje klejów odzieżowych

Kleje odzieżowe można podzielić na dwie główne kategorie – termoplastyczne i termoutwardzalne. Kleje odzieżowe termoplastyczne są elastyczne w niskich temperaturach, ale zastygają pod wpływem ciepła. Z kolei kleje termoutwardzalne są początkowo miękkie, ale utwardzają się pod wpływem ciepła i nie mogą być ponownie rozpuszczone. Oba rodzaje mają swoje zalety i wady, dlatego wybór odpowiedniego kleju zależy w dużej mierze od rodzaju tkaniny oraz oczekiwań co do wytrzymałości i elastyczności połączenia.

Kleje odzieżowe są używane zarówno w przemyśle odzieżowym, jak i w sektorze produkcji obuwia. W przemyśle odzieżowym stosuje się je przede wszystkim do łączenia tkanin, których szycie byłoby trudne lub niemożliwe, np. tkanin elastycznych, wodoszczelnych czy materiałów o specjalistycznych właściwościach. W sektorze obuwniczym natomiast kleje te znajdują zastosowanie w procesie montażu i wykańczania butów, gdzie są odpowiedzialne za łączenie poszczególnych elementów obuwia, takich jak podeszwy i cholewki.

Techniki nakładania kleju

Kleje odzieżowe mogą być aplikowane na różne sposoby, w zależności od rodzaju kleju i tkaniny. Jednym z popularnych sposobów jest proces termoaktywowania, polegający na rozgrzewaniu kleju do odpowiedniej temperatury i spryskiwaniu tkaniny cienką warstwą kleju. Inną metodą jest laminowanie na gorąco, gdzie dwa materiały zostają połączone pod wpływem ciepła i docisku. W przypadku niektórych klejów możliwe jest również nakładanie ich na tkaninę za pomocą maszyny rotacyjnej czy sitodruku.

Zastosowanie klejów odzieżowych niewątpliwie ma swoje zalety – przede wszystkim poprawia wydajność produkcji, umożliwia łączenie tkanin trudnych do zszywania oraz eliminuje widoczne szwy na ubraniach. Jednak kleje te mają również swoje wady. Niektóre z nich mogą wywołać reakcje alergiczne u osób o wrażliwej skórze, a także mogą być mniej wytrzymałe niż tradycyjne szwy. Ponadto, kleje odzieżowe mogą być trudniejsze do usunięcia niż nici, co utrudnia naprawy i przeróbki ubrań.