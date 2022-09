Napoje izotoniczne – dla kogo?

Popularność napojów izotonicznych rośnie. Osoby zainteresowane zdrowym stylem życia chętnie po nie sięgają, chcąc jak najlepiej nawodnić organizm. Tego rodzaju napoje mogą stanowić podstawowy wybór sportowców, ale nie tylko. Mają dobry smak i są obecnie powszechnie dostępne.

Napoje izotoniczne – co to takiego?

Popularne izotoniki, czyli napoje izotoniczne, nie powinny być mylone z energetykami – mają zupełnie inne działanie. Ich główną rolą jest zaopatrywanie organizmu w różne wartościowe substancje, które mogły np. zostać wypocone podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Tak skondensowana zawartość gwarantuje dużo korzyści dla pijącego.

Z całą pewnością tego rodzaju napoje są dobrym wyborem dla intensywnie ćwiczących osób, w tym sportowców. Mogą one być używane na co dzień i przy szczególnie wymagających treningach. Warto mieć chociaż jedną butelkę izotoniku wybierając się np. do parku na biegi lub na wycieczkę.

Dobrej jakości napoje izotoniczne

W przypadku izotoników warto zwracać uwagę na ich skład i producenta. Niektóre marki, np. Słodka Paczka oferują szeroki wybór sprawdzonych, bezpiecznych dla organizmu produktów. W każdym innym przypadku trzeba samodzielnie sprawdzić, czy w składzie nie znajdują się np. niepotrzebne konserwanty lub słodziki.

Zamiast izotoników można po prostu pić wodę mineralną, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego zmęczenia się podczas wysiłku, tak przygotowany napój będzie lepszym wyborem. Popularne napoje gazowane i niegazowane przeważnie tylko gaszą pragnienie, więc są dużo mniej przydatne niż izotonik.

Jak często trzeba pić napoje izotoniczne ?

Sportowcy mogą pić napoje izotoniczne tak często, jak tego potrzebują, szczególnie po dłuższym wysiłku. Wszelkie krótkie ćwiczenia, spacery, zwykła aktywność nie powodują wyczerpania organizmu i niekoniecznie istnieje konieczność uzupełniania niedoborów. Można więc poprzestać na wodzie lub zdrowym soku.

Podsumowując, po izotoniki najczęściej sięgają osoby uprawiające intensywną aktywność fizyczną. Napoje te są korzystne dla organizmu i pomagają uzupełnić różne niedobory.