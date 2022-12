Naprawa reflektorów — jak się ją wykonuje?

Światła w samochodzie jak wiadomo, są takim elementem pojazdu, który gwarantuje nie tylko dobrą widoczność na drodze, ale zapewnia nam również optymalne pole widzenia. Chodź więc o wygodę jazdy i bezpieczeństwo no i oczywiście kwestie oświetlenia są regulowane przez odpowiednie przepisy. Jednocześnie też musimy mieć świadomość, że bieżąca eksploatacja pojazdu to także cała masa najróżniejszych zabrudzeń, które będą trwale osiadać na reflektorach. To będzie piasek, ale także różne małe cząstki wyrzucane spod innych pojazdów.

Kiedy warto zadbać o regenerację reflektorów?

Są zresztą pewnie takie konkretne czynniki, które będą od razu przez nas identyfikowane i które pozwolą nam przypuszczać, że już chyba czas, aby udać się do specjalistów, którzy wykonują profesjonalnie na przykład polerowanie kloszy reflektorów. Przede wszystkim powinniśmy się zainteresować regeneracją reflektorów, jeżeli zauważamy, że przy włączonych światłach droga nie jest oświetlona tak jak kiedyś. Oczywiście zawsze też na takie kwestie będą nam zwracać uwagę diagności podczas kontroli na stacji diagnostycznej. Wielu kierowców oczywiście wychodzi z założenia, że wszystkie takie prace można wykonać samodzielnie, no ale jest to tylko założenie teoretyczne. W efekcie możemy się namęczyć, ale efektów i tak nie będzie widać. Najlepiej, jeżeli naprawa reflektorów w Poznaniu albo też w innym mieście, czy też regionie będzie wykonana przez osoby, które dokładnie wiedzą, jak się zabrać do takich prac. Trzeba przecież wiedzieć, jaki materiał cierny wybrać oraz z ilu faz będzie się składać czyszczenie lamp.

Modyfikacja reflektorów amerykańskich

Interesującą kwestią będzie także dostosowanie lamp amerykańskich do wymogów europejskich. W zasadzie przeróbka reflektorów samochodowych z wersji amerykańskiej jest zawsze niezbędna, co wynika z różnic w przepisach w Ameryce i w Europie. Europejskie lampy są asymetryczne, no a migacze muszą być pomarańczowe. W Ameryce światła postojowe pełnią także rolę kierunkowskazów. Dlatego klosze zawsze muszą być zmodyfikowane.