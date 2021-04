Narzędzia przydatne w skutecznym lukrowaniu wypieków

Słodkie polewy kuszą smakiem i pięknym wyglądem. Lukier nadaje wypiekom blasku, koloru i jedwabistej gładkości. Kolorowe lukry aromatyzowane i posypki z kandyzowanych owoców nie dają przejść obojętnie obok okna wystawowego cukierni. Jak przygotować wspaniały, gładki lukier i precyzyjnie nanieść go równomierną warstwą na powierzchnię wypieków? Lukrowanie ciast to zajęcie artystyczne, wymagające odpowiednio dobranych akcesoriów.

Miękkie i elastyczne pędzle do lukrowania ciast

Pędzle piekarnicze stosuje się do nakładania polewy, smarowania powierzchni ciasta białkiem, lukrowania i natłuszczania blachy. Pomagają w równomiernym rozprowadzaniu płynnych składników. Jednocześnie są na tyle miękkie i elastyczne, że nie wpływają na zmianę kształtu ciasta. Delikatnie muskają powierzchnię naturalnym włosiem, przyciętym pod precyzyjnie dobranym kątem. Pędzle do lukrowania stosuje się w każdej kuchni, piekarni czy ciastkarni. Są niezbędne zarówno w profesjonalnych lokalach gastronomicznych, jak i w warunkach domowych. Elastyczne, giętkie i miękkie włókna umożliwiają efektywne natłuszczanie, dekorowanie i zabezpieczanie powierzchni ciast. Im delikatniejszy pędzel, tym większa precyzja w lukrowaniu ciast lub natłuszczaniu powierzchni.

Gdzie znaleźć profesjonalne narzędzia do lukrowania?

W specjalistycznych sklepach znajdziemy pędzle do lukrowania z drewnianą lub plastikową rączką oraz naturalnym włosiem. Warto zwrócić uwagę, czy są one w pełni bezpieczne do stosowania w kontakcie z żywnością. Z uwagi na to, że występują w wielu rozmiarach i o różnej szerokości, przed kupnem zastanówmy się, jakie ma być przeznaczenie wybranego przez nas pędzla. Do płynów o wysokiej temperaturze poleca się stosowanie pędzli silikonowych, które są wysoce odporne na topienie. Wytrzymują temperaturę do 300 stopni Celsjusza. Wyposażenie w długą rączkę ze stali nierdzewnej, chroni użytkownika przed kontaktem z gorącą powierzchnią, a co za tym idzie przed poparzeniem. Pędzle i inne narzędzia do lukrowania, niezbędne przy dekorowaniu ciast, znajdziemy w sklepie HERT Akcesoria. To wygodne, że jest możliwość złożenia zamówienia online i otrzymania przesyłki wprost do domu lub do firmy.

Pędzle do lukrowania – liczy się jakość i wybór

Wybierając pędzle do lukrowania z naturalnych materiałów takich jak drewno i prawdziwe włosie, docenimy wysoką jakość produktów. Końcówka pędzla jest solidnie przytwierdzona do rękojeści, co wyklucza możliwość oderwania lub wypadania włosia. Tworzywo sztuczne jest niekiedy bardziej praktyczne np. silikon wytrzymały przy wysokich temperaturach. Plastik nie sprawia problemów przy czyszczeniu. Jest także lekki i odporny na wyginanie. Dlatego ważny jest wybór i dostosowanie narzędzi do lukrowania do specyficznych warunków. Do wykańczania wyrobów cukierniczych i piekarniczych przydatne będą także inne akcesoria jak dozowniki, sita, pistolety do natryskiwania i noże cukiernicze z wysokiej jakości stopów stali.