Ocieplane legginsy – must have na jesień i zimę!

Zawsze chcemy wyglądać modnie i często dla trendów poświęcamy swój komfort. Jednak są też produkty, które nie dość, że mają już miano klasyka, to są również wygodne i można je nosić o każdej porze roku. Biały T-shirt i dżinsy to nie jedyny wybór, gdy chcemy skompletować prosty i ładny strój. W wielu outfitach główną rolę grają legginsy – nawet zimą. Przekonaj się sama!

Legginsy z powodzeniem zastępują spodnie, a nawet rajstopy. Można je znaleźć w wielu kolorach, wzorach, długościach czy znaleźć też modele do zadań specjalnych. Kupimy nawet ocieplane legginsy, które zimą, mimo wysokich mrozów zapewnią nam ciepło. Dlatego zawsze warto mieć miejsce w komodzie na parę, a nawet kilka.

Legginsy – ubranie, które warto mieć w szafie

W Polsce tego typu ubranie stało się popularne już w latach 80, choć częściej mówiono na przylegające do nóg, cienkie spodnie – getry. Jednak prawidłowa nazwa to od zawsze legginsy. Początkowo były alternatywą dla rajstop, które nie w każdej sytuacji się sprawdzały. Pięknie zakrywają nogi, ale też mogą je modelować i podkreślać ten element sylwetki. Ponadto najchętniej wybierane są czarne legginsy, które nie prześwitują, a więc można je ubrać nawet do zwykłej koszulki, a i tak będziemy wyglądać świetnie i czuć się komfortowo. Obecnie wręcz można przebierać w różnych wzorach i kolorach. Od wzorów graficznych, po wyszczuplające pionowe pasy, albo wybrać legginsy jednokolorowe z ozdobnymi wycięciami. Dlatego każda osoba może mieć parę lub kilka, które będą miały miano ubrania uniwersalnie pasującego do wielu stylizacji.

Czarne legginsy damskie jako samodzielne spodnie

Ciepłe następstwo rajstop

Kiedy tylko nadchodzą zimniejsze miesiące, możemy porzucić wygodne legginsy na rzecz dżinsów czy grubych rajstop. Jednakże można znaleźć także legginsy ocieplane. Od spodu mają warstwę grzejną, czyli mięciutki puszek, który jest przyjemny w dotyku, ale też zapewnia ochronę przed utratą ciepła. Legginsy w takiej formie są naprawdę świetnym elementem ubrania, który jest lekki, dość cienki, lecz świetnie chroni przed zimnem. Można je nosić do spódnicy lub sukienki, ale też pod spodnie. Są na tyle cieple, że nawet po prostu mogą je zastąpić. Dlatego dobrze jest mieć takie ciepłe legginsy, które jesienią i zimą nie tylko sprawią, że sylwetka będzie wymodelowana, ale i po prostu będzie nam w nich miło i wygodnie.

Legginsy damskie z imitacji skóry

Ubranie modelujące sylwetkę

Sporo osób uważa, że legginsy świetnie nadają się do modelowania sylwetki. Delikatnie obciskają ciało, dzięki czemu nogi wydają się jędrniejsze i chudsze. Można wybrać specjalne legginsy modelujące, które są uszyte w taki sposób, że ich materiał i szwy podkreślają atuty i ukrywają inne mankamenty figury. Wybierając model z wysokim stanem, można spłaszczyć brzuch, a nawet uzyskać wcięcie w talii. Inne modele dzięki odpowiednim przeszyciom czy wzorom mogą sprawić, że nogi wydają się szczuplejsze, dłuższe, a pośladki są ładnie uniesione. Takie legginsy można nosić na co dzień, ale też świetnie sprawdzą się ubrane na zajęcia fitness i do wykonywania różnych ćwiczeń. Warto zwrócić uwagę, że niektóre modele są tak skonstruowane, aby wspierać również pracę ciała podczas wykonywanej aktywności. O wyszczuplających legginsach więcej przeczytać można w tej publikacji: https://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-szukasz-legginsow-wyszczuplajacych-na-te-rzeczy-zwroc-szczeg,nId,5212674.